8 jel, amivel a köröm figyelmeztet a bajra

A körmön megfigyelhető mintegy 30 különböző jelet azonosítottak már, amelyek összefüggésbe hozhatók egészségügyi problémákkal, bár egy jel több probléma jeleként is kialakulhat - mondja Dr. Amy Derick, a Northwestern University klinikai bőrgyógyásza. Nyolc jelre feltétlenül érdemes figyelni, ezeket orvosnak is meg kellene mutatni.

Figyeljük a körmeinket!

Kis gödrök vagy bemélyedések a köröm felületén az artritisz, pszoriázisos ízületi gyulladás vagy az ekcéma jele lehet. Az ízületeket érintő arthritis összefüggésben lehet a pszoriázissal, amely, akárcsak az ekcéma, hatással van a bőrre.

A rosszul táplálkozó, vitamin- vagy másféle táplálkozási hiánnyal küzdő embereknek a tápanyagok szűkösségét a körmük is megmutatja, amely vékonyabb, mint a normális és valószínűleg töredezik.

A körmön megjelenő vízszintes vonalak, más néven Beau-vonalak, a komoly fizikai stresszel vannak kapcsolatban. Ezek gyakran előfordulnak olyan embereknél is, akik kemoterápiás kezelést kaptak. De előfordulhat más betegségek, sérülések után, illetve a súlyos alultápláltság esetében is. Érdekes módon a legmagasabb hegyeket meghódító expedíciók tagjainál, valamint 300 méternél mélyebbre merülő búvároknál is tapasztalták már e vonalak megjelenését.

Alultápláltságot jelezhetnek a körmök

A függőleges vonalak általában nem jeleznek semmi különöset. Vannak, akik erre genetikailag sokkal hajlamosabbak, s általában az öregedéssel együtt jelennek meg ezek a jelek. Alkalmanként alultáplált embereknél is felbukkanhat ez az tünet.

Azoknak az embereknek egy részénél, akik vashiányosak, a körmök kanálszerűen kezdenek el növekedni. Azaz nem domború, hanem homorú lesz a hátuk.

Vese- és a májproblémák hozhatnak létre felemás körmöket, amikor a köröm egyik része fehér, a másik pedig sötét vagy rózsaszínű. A vese és a máj problémák gyakran okoznak a körmön és a bőrön megjelenő elszíneződést.

Ha a köröm kiemelkedik a körömágyból szintén jelezhet a vesével kapcsolatos gondokat, de ez lehet apajzsmirigyrendellenes működésének következménye is. Sok pajzsmirigy-problémához és autoimmun betegséghez (mint a lupusz) bőrgyógyászati komplikációk is kapcsolódhatnak.