Afta: hatékony házi gyógymódok

Afták tünetei és kezelése

Az öblögetés hatásos lehet az afta kezelésében

Az afta kialakulásában. Ennek romlása, a száj szárazsága növeli az afta megjelenésének esélyét. Bizonyos mikrotápanyagok hiánya (elsősorban folsavé és a vasé) növeli az afta kialakulásának esélyét, akárcsak az immunrendszer gyengesége, működésének zavara vagy éppen a stressz. A nyálkahártya a hormonrendszerünkben bekövetkező változásokra is érzékenyen reagál. Meglepő módon az afta viszonylag ritka azoknál, akik dohányoznak, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a krónikus aftától szenvedőknek érdemes rászokniuk a cigarettára!Az afta az esetek nagy részében rövid időn (általában néhány napon) belül önmagától,Gyakran elég az is, hogy kerüljük azokat az ételeket, melyek irritálják az érzékeny, sebes részt. Ezek közé tartoznak a túl fűszeres fogások, a savas ételek (például a citrusgyümölcsök), a szénsavas italok.Amennyiben a hólyagok nagyon érzékenyek vagy fájdalmasak, a helyileg ható kenőcsök, ecsetelők, zsibbasztók segíthetnek csökkenteni a kellemetlen tüneteket. Azonban előfordulhat, hogy több gyógyszert is ki kell próbálnunk ahhoz, hogy megtaláljuk, ami számunkra a legmegfelelőbb. Azoknál a nőknél, akiknél a hormonális ciklus változásaival párhuzamosan alakul ki az afta,vagy a fogamzásgátló-váltás megoldást jelenthet a problémára. A visszatérő, súlyos, nagyon fájdalmas afta ellen szájon át szedhető gyulladásgátlót is javasolhat a szakorvos, de akár műtéttel is megszüntethetőek a hólyagok.között megtalálhatjuk a kamillás vagy zsályás öblögetést, borogatást (a kamilla és a zsálya csökkenti a gyulladást és antiszeptikus hatásaik is vannak), a szegfűszegolajos-olívaolajos borogatást (a szegfűszeg illóolaja hatékony fájdalomcsillapító, emellett a szegfűszeget évezredek óta alkalmazzák fog- és szájüregi problémák esetén), a mézet (szintén gyulladásgátló, nyugtató és antiszeptikus hatású).