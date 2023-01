Hogyan szedhet a gyermek C-vitamint?

Az aszkorbinsavként is gyakran emlegetett C-vitamin az egyik legfontosabb mikrotápanyag, ha az immunrendszerünk támogatásáról és általános egészségünk megőrzéséről van szó. Szervezetünk számos folyamatához szükségünk van rá, például a hormonok és a kollagénfehérjék szintéziséhez, vagy a vas és a réz megfelelő felszívódásához.

Ha nem jutunk elég C-vitaminhoz, akkor immunrendszerünk nem tudja hatékonyan ellátni a feladatát, így könnyebben megbetegszünk, és a felépülés is jóval tovább tarthat a normálisnál. A súlyos C-vitamin-hiány egy veszélyes állapotot, a skorbut nevű betegséget is előidézheti, amely akár végzetes is lehet – napjainkban azonban ez már kevésbé jellemző. A pótlás viszont ettől függetlenül ugyanúgy fontos manapság is, szülőként pedig gyermekünk megfelelő vitaminellátottságáról is gondoskodnunk kell. Nézzük tehát, hogyan biztosíthatjuk gyermekünknek a szükséges napi mennyiséget, illetve mire kell figyelni, ha étrend-kiegészítőt adnánk a család legfiatalabb tagjainak.

Napi egy kivi is fedezheti a szükségletet

Azzal talán nem mondunk újat, hogy a gyümölcsök és a zöldségek a legjobb C-vitamin-források, azok közül is különösen a kivi, a citrusfélék, a dinnye, a papaja, az eper, a kaliforniai paprika, a paradicsom, a káposzta, a saláta, a brokkoli és a karfiol. Minél frissebbek ezek az élelmiszerek, annál vitamindúsabbak, és amikor csak lehetséges, érdemes inkább nyersen, nem pedig főzve enni ezeket. Télen azonban sokkal kevesebb friss gyümölcshöz és zöldséghez jutunk, tehát érdemes a fagyasztott alapanyagokra, a savanyúságokra és a befőttekre támaszkodni.

Immunrendszerünk érdekében nagyon fontos a C-vitamin napi szintű pótlása. Ha ugyanis alacsonyabb a C-vitamin-szintünk a kelleténél, akkor sokkal könnyebben leszünk betegek. Lássuk, mivel tudjuk bevinni szervezetünkbe a legegyszerűbben.

„Ha gyermekünk sokféle gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt – köztük olyanokat is, amelyek C-vitaminban gazdagok –, akkor nagy valószínűséggel eléri napi szükségletét. A gyermekeknek életkoruktól függően körülbelül 15-75 milligramm C-vitaminra van szükségük naponta. Ha tehát egy kisgyerek megeszik egy kivit, amelyik 60 milligrammot tartalmaz ebből a mikrotápanyagból, akkor jó eséllyel már teljesítette is a napi szükséglet nagy részét, ha nem a többszörösét. A rossz közérzetű gyermekeknél azonban magasabb bevitel is indokolt lehet” – írta szakértői oldalán dr. Deb Levy ausztrál gyermekorvos.

Veszélyben a válogatós gyerekek

Gyermekkorban azonban igen gyakori probléma a válogatósság. Mivel ilyenkor a kicsik jellemzően az egészségesebbnek számító élelmiszereket – főként a zöldségeket – utasítják vissza, ez a szülőknek sok bosszúságot és álmatlan éjszakát okoz. Az aggodalom pedig teljesen jogos, hiszen az evészavaros gyerekek körében sokkal nagyobb a hiánybetegségek kialakulásának kockázata. De rizikófaktor a többszörös ételallergia is, amely miatt több alapanyagot is kénytelenek vagyunk kizárni gyermekünk étrendjéből.

A gyermekeknek különösen fontos a vitaminpótlás. Forrás: Getty Images

Érthető tehát, ha ezekben az esetekben az étrend-kiegészítők az első gondolatunk. Fontos azonban tisztában lennünk néhány dologgal. Először is azzal, hogy bár a C-vitamint mint vízben oldódó vitamint tulajdonképpen nem lehet túladagolni, a tartósan túl nagy dózisban szedett tabletták problémákat – leggyakrabban hasfájást és hasmenést, de akár vesekövet is – okozhatnak. Éppen ezért mindenképpen maradjunk a maximális beviteli határ alatt, ugyanis ez az a mennyiség, amelyet még mellékhatások és szövődmények nélkül elviselnek a gyerekek. Ez az életkortól függően a következőképpen alakul:

1-3 éves korban – legfeljebb 400 milligramm naponta

4-8 éves korban – legfeljebb 650 milligramm naponta



9-13 éves korban – legfeljebb 1200 milligramm naponta



14-18 éves korban – legfeljebb 1800 milligramm naponta



A fenti adagokat tehát semmiképpen sem javasolt túllépni. De bármilyen mennyiségben is adagolnánk gyermekünknek a C-vitamint, előtte kérjük ki orvosa véleményét. Ha pedig valóban szüksége lehet étrend-kiegészítőre, a legjobb, ha alacsony dózissal kezdünk, amelyet aztán a kezelőorvossal egyeztetve fokozatosan emelünk – tanácsolja Levy doktornő.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!