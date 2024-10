Szintlépés az olvasószemüvegek terén: kiterjesztett látótávolságú megoldások

Bizonyos kor felett mindenkinek szüksége van olvasószemüvegre?

Az olvasószemüveg azoknak jelent megoldást, akik nehezebben fókuszálnak a közeli tárgyakra. Negyven- és ötvenéves kor között jutunk arra a pontra, hogy szükségessé válik közeli látásjavító eszköz használata. Nem nevezhetjük kóros állapotnak, hiszen a kor előrehaladtának természetes hozadéka. Az olvasószemüveg abban segít, hogy újra élesen lássunk közeli tevékenységek, például olvasás vagy képernyőhasználat közben.

Számítógépes munkához is megfelelő az olvasószemüveg?

Habár mobiltelefon képernyőjéhez vagy a boltban a termékek címkéihez még megfelelő az olvasószemüveg, a számítógép képernyője a szemünkhöz képest messzebb helyezkedik el ezeknél a tárgyaknál. Így az olvasószemüveg már nem megfelelő segítség például irodai munkához, hiszen az csak fix távolságra (általában 30-40 centiméterre) biztosít éles látást. Ma már létezik azonban az olvasószemüvegeknek egy kiterjesztett látótávolságú változata, amely többféle távolságra is alkalmazható, így egyszerre tudunk vele kényelmesen olvasni könyvet és képernyőt is, de beszélgetőtársunkat is jól láthatjuk vele.

Fotó: Getty Images

Hogyan lehet egyetlen szemüveggel jól látni többféle távolságra?

A hagyományos olvasószemüveg csak mintegy 40 centiméteres távolságig korrigálja a közeli látást (mivel egyfókuszú lencsével készül), míg a kiterjesztett látótávolságú szemüvegek olyan, rugalmas fókuszú lencsékkel rendelkeznek, amelyek több távolságot is lefednek, így akár négy méterig is szavatolhatják az éles közeli látást. Ez a szemüvegtípus is elérhető vékonyított lencsével, és összességében kényelmesebb látásélményt biztosít ezekhez a tevékenységekhez.

Kiknek lehet a megfelelő választás a kiterjesztett látótávolságú olvasószemüveg?

Különösen azoknak ajánlott, akik sok időt töltenek számítógép előtt, vagy napi munkájuk során gyakran váltanak közeliről köztes távolságra (például irodai dolgozók, tanárok). Ideális még mindazoknak, akik nem szeretnének folyamatosan szemüveget cserélni különböző tevékenységeik között. További előny, hogy a szem kevésbé fárad el, mivel a lencsék segítenek a zökkenőmentes fókuszálásban.

Fotó: Getty Images

Lehet-e helyettesíteni a hagyományos olvasószemüveget kiterjesztett látótávolságú szemüveggel?

Igen, a kiterjesztett látótávolságú szemüvegek kiválthatják a hagyományos olvasószemüveget, mivel szélesebb látótávolságot biztosítanak. Ha valakinek nemcsak olvasás közben, hanem egyéb tevékenységek során is szüksége van éles látásra, ez a megoldás praktikusabb lehet. Fontos azonban, hogy alapos látásvizsgálaton vegyünk részt, mert a lencsék típusát a személyes adottságokhoz és szokásokhoz ajánlott igazítani. Ezek a lencsék nemcsak praktikusak, hanem hosszú távon kényelmesebbé is teszik a látásélményt megelőzve a szemfáradtságot és a fókuszvesztésből adódó más kellemetlenségeket (pl. szédülés, fejfájás). Aki úgy érzi, hogy az olvasáshoz már nem elég számára a hagyományos olvasószemüveg, annak érdemes fontolóra vennie ennek az innovatív megoldásnak a kipróbálását.



A Vision Express-ben számtalan vásárlónknak mutattuk már meg, mennyi lehetőséget tartogatnak szemüvegeink, napszemüvegeink és kontaktlencséink. Kínálatunkban Te is megtalálhatod a stílusodnak megfelelő modelleket, legyen szó akár visszafogottabb, akár figyelemfelkeltőbb darabokról. Foglalj időpontot online! (X)