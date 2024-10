Védelem a bőrnek - tusolás közben is

Fotó: Bioderma

Az érzékeny bőr különleges odafigyelést és gondoskodást igényel, még az olyan egyszerű, mindennapos tevékenység közben is, mint a tisztálkodás. Van, akinek nem csak a hosszas kádfürdőzés, hanem akár egy rövidebb zuhany is fokozhatja a kellemetlen bőrérzetet, a viszketést, húzódást, diszkomfortérzetet. Különösen akkor, ha olyan helyen él, ahol a csapvíz keménynek minősül, vagyis magas az ásványianyag-tartalma. Ennek az egészségre semmilyen káros hatása nincs, a bőrünk számára viszont nem kedvező.

Milyen problémákat okoz a kemény víz?

Száraznak érződik a bőr

Irritációt tapasztalunk

Hámlás jelentkezhet

Pattanásos, mitesszeres lehet miatta a bőr

A psoriasis és az ekcéma tünetei súlyosbodhatnak

A haj is szárazabb, a fejbőr irritáltabb lehet

Fotó: Bioderma

Enyhülés a bőrnek

Ha kemény a víz, azt érezhetjük, hogy nem habzik eléggé a tusfürdőnk, szappanunk, samponunk, hogy többet kell használnunk belőlük ahhoz, tisztának érezzük a testünket – ami szintén hozzájárul a kellemetlen bőrérzethez. Ennek ellensúlyozásában sokat segít, ha megtaláljuk azt a fürdőterméket, amely egyszerre tisztítja és ápolja, hidratálja is a bőrt, valamint a fürdés utáni hidratálásra is odafigyelünk. A Bioderma Atoderm Olajtusfürdő 24 órás hidratáló hatást és azonnali komfortérzetet biztosít, intenzíven hidratálja és nyugtatja az érzékeny bőrt. A növényi biolipideknek, PP-vitaminnak és a Skin Barrier Therapy™ szabadalomnak köszönhetően nem csak megnyugtatja a bőrt, hanem védi is a külső irritáló faktorokkal szemben. A száraz, irritált bőr barrierje gyengült, és ezáltal a természetes védekezőképessége csökken. Az Atoderm Olajtusfürdő használata segít visszaállítani a hidrolipidfilm-réteget és fokozni a lipidszintézist, ezzel csökkentve a későbbi vízvesztést, támogatva a barriert, növelve az érzékeny bőr toleranciaszintjét. Az Atoderm Olajtusfürdő ideális párost alkot a Bioderma Atoderm Intensive balzsammal, együttes használatuk 97 százalékkal csökkenti a kemény vagy klóros víz szárító hatását.

Fotó: Bioderma

Fürdőtippek száraz bőrűeknek

Aki bőrszárazsággal, ekcémára való hajlammal küzd, annak érdemes betartania az alábbi szabályokat a megfelelő fürdőtermék használata mellett, hogy a lehető legjobban kímélje a bőrét.