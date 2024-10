Nyugtató ápolás a száraz bőrnek

Fotó: Bioderma

A kézen vagy az arcon különösen intenzíven jelentkezhet a hidegben a bőrszárazság, húzódás, viszketés, de a kellemetlen érzet az egész testet érintheti. A szárazság genetikai hajlam, de a kinti hidegen kívül a tüneteket súlyosbíthatja a lakások, irodák fűtött, száraz levegője, a nem megfelelő kozmetikumok használata, valamint a csapvíz fokozott klórossága, keménysége is. A klór fertőtlenítő anyag, amely bizony nem csak a strandok, uszodák vizében van, hanem a csapvízben is. Abban a mennyiségben, amennyiben a víztisztításnál használják, nem tekinthető veszélyes vagy káros anyagnak, de a bőrünkre hatással lehet. Hasonló a helyzet a magas ásványianyag-tartalmú, úgynevezett kemény vízzel: az, hogy magas a vízben oldott ásványianyag-, például kalcium- vagy magnéziumtartalom, nincs negatív hatással az egészségünkre, ám a bőrünkről nem mondható el ugyanez. A víz klórossága illetve keménysége miatt a bőrünket szárazabbnak, könnyebben irritálódónak érezzük – főként azok, akik egyébként is bőrszárazságra, esetleg ekcémára hajlamosak. Ezen kívül tapasztalhatunk még foltokban száraz, hámló bőrt, a hajunk durvább, nehezebben formázható, sérülékenyebb lehet.

Mikor gyanakodjunk a vízre?

A víz klórossága a szagán érződik: ha erősebb, kellemetlen, szúrós szagot érzünk, akkor a víz valószínűleg a megszokottnál több klórgázt tartalmaz.

Ha gyorsan, látványosan vízkövesedik a mosdó, zuhanyzó, kád környéke és a csapok, valószínűleg az átlagosnál keményebb a víz.

Szintén a víz fokozott keménységére utal, ha nehezen tudjuk leöblíteni a bőrünkről a szappant, tusfürdőt.

Az is a kemény víz jele lehet, ha a ruháink tisztára mosásához több mosószerre van szükség, vagy mosás után keménynek érződnek.

És persze a gyakori bőrirritáció, fokozott szárazság, erős bőrviszketés, a fejbőr irritáltsága is utalhat arra, hogy a klóros, kemény víz okoz problémát.

Fotó: Bioderma

A barrier védelmében

A száraz bőr esetén problémát okoz a megváltozott bőrbarrier, valamint az irritációt és akár másodlagos fertőzéseket okozó baktériumok elszaporodása is felléphet. A mindennapos tisztálkodás elengedhetetlen, a víz szárító hatása rövidebb fürdési idővel ugyan csökkenthető, de nem küszöbölhető ki teljesen. Van azonban megoldás a bőr puhaságának, komfortérzetének visszanyerésére, mégpedig az, ha megfelelő fürdő- és ápoló termékeket használunk rendszeresen. Tusoláshoz, fürdéshez a Bioderma Atoderm Olajtusfürdő remek választás: gyengéden tisztít, 24 órás hidratáló hatást és azonnali komfortérzetet biztosít. Fürdés után pedig a Bioderma Atoderm Intensive balzsam segíthet: intenzív nyugtató, bőrmegerősítő, viszketéscsillapító hatásának köszönhetően javítja a nagyon száraz, irritált, atópiás bőr állapotát. Az egész család használhatja, hiszem már újszülött kortól alkalmazható (koraszülöttek kivételével). Különleges összetevői biológiailag stimulálják a lipidek és proteinek termelődését, csillapítják a viszketést és a vakarózási ingert, meggátolják a Staphylococcus aureus baktérium megtelepedését és elszaporodását, valamint az allergének bejutását, biológiailag és tartósan állítják helyre az egészséges bőrfelszínt.

Fotó: Bioderma

Így használjuk jól a testápolót

Ahhoz, hogy a bőrvédő- és ápoló készítmények megfelelően kifejthessék hatásukat, jó, ha odafigyelünk az alábbiakra: