A vas az egészséges élethez nélkülözhetetlen ásványi anyag, amelynek fontos szerepe van egyebek mellett a vérképzésben, az oxigén szállításában és az izomsejtek anyagcsere-folyamataiban. Megfelelő szintjére ezért kiemelt figyelmet kell fordítani, a szervezet vasszükségletét és az ajánlott napi vasbevitel mértékét ugyanakkor számos tényező befolyásolhatja. Jelentős különbség van például a nemek tekintetében: egy átlagos felnőtt férfinak naponta 8 milligramm táplálékvas bevitelére van szüksége, a termékeny korú nőknél ez a mennyiség (a menstruációt kísérő vérveszteség miatt) jelentősen nagyobb, napi 18 milligramm. Előfordulhat, hogy az étrendünk vagy az életvitelünk miatt kell nagyobb figyelmet fordítanunk a vaspótlásra, a vegetáriánus vagy vegán diétát követőknél például gyakrabban alakulhat ki vashiány. A túlsúlyos embereknél is sűrűbben tapasztalható a hiányállapot, mivel a szervezetükben gyakrabban alakul ki gyulladás, ami megnehezíti a vas felszívódását. Ilyen felszívódási vagy szállítási zavart okozhat továbbá valamilyen betegség, vagy gyógyszer szedése is.

A többi között a teázás is megnehezítheti a vas felszívódását a szervezetben. Fotó: Getty Images

Nehéz időben felismerni a vashiányt

A vashiány a vérből laboratóriumi vizsgálattal diagnosztizálható. Ha igazolódik a hiány, akkor többnyire vaspótlással rendezhető a probléma, ugyanakkor sok esetben szükség lehet a felszívódási zavart kiváltó alapbetegség kezelésére is. Sajnos a vashiányt többnyire nem ismerik fel a kialakulása kezdeti szakaszában, leggyakrabban annak következményét, a vashiányos vérszegénységet diagnosztizálják. Ezt az állapotot rendszerint már többféle tünet (sápadtság, gyengeség, heves szívdobogás, hajhullás) is kíséri, a gyógyítása pedig hosszadalmasabb, gyakran kórházi körülmények között végzett infúziós kezelést igényel.

Vashiányos állapotra figyelmeztethet egyebek között a ferritin nevű fehérjemolekula alacsony szintje a vérben. A ferritin alapvető funkciója a vasatomok raktározása, a szervezet vastartalmának nagyjából a negyedét adja. Normális értéke nőknél 6,9-283, férfiaknál pedig 16-323 mikrogramm/l. A szervezetben található ferritinnek csak egy része jelenik meg a keringésben, ez azonban a raktározott vas mennyiségével párhuzamosan változik. Előfordulhat az is, hogy a ferritin szintje a normális értéknél magasabb, ez sok esetben valamilyen gyulladásra vagy akár daganatos betegségre hívhatja fel a figyelmet. Fokozott vasraktározással járó betegségekben (hemosziderózis) is lehet a szintje magasabb.

Hogyan segíthetjük a vas felszívódását?

A vas a vékonybél bizonyos szakaszain szívódik fel, a különböző készítményekből azonban eltérő módon hasznosulhat attól függően, hogy három vegyértékű (úgynevezett ferri), illetve két vegyértékű (vagyis ferro) formában van-e azokban jelen. A jól megválasztott vaspótló készítmény használata mellett mi is sokat tehetünk azért, hogy szervezetünkben megfelelő szintre kerüljön ez a fontos ásványi anyag.

A vas egyes növényekben (például a spenótban) kifejezetten magas arányban van jelen, mégsem ezek az ideális beviteli források. A növényi vasforrások ugyanis lényegesen rosszabbul hasznosulnak, mint az állati eredetű fehérjéhez kötött vas. A vörös húsok (marha- és disznóhús) ugyanakkor nagy arányban tartalmazzák a szervezet számára jól hasznosítható, úgynevezett hemvasat. Kisebb mértékben a fehér húsok (halak, szárnyasok) is tartalmazzák a vas ezen formáját, így a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként mindkét élelmiszercsoportot érdemes a mindennapi étrend részévé tenni.

A vas felszívódását gátolhatják a magas rost- és fitáttartalmú élelmiszerek (például a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek), de a tea is a benne lévő tannin miatt, amely megköti a vasat. Vagyis a legjobb, ha nem a főétkezéskor iszunk egy csészével, legalább egy órát várjunk vele evés után. A magnézium és a kalcium szintúgy akadályozza az ásványi anyag hasznosulását, így az ezeket tartalmazó készítményeket nem javasolt egy időben beszedni a vaspótlásra szolgáló étrend-kiegészítőkkel, érdemes a kettő között legalább két óra szünetet hagyni. Segíti azonban a felszívódást a C-vitamin, így ezeket egyszerre is beszedhetjük, illetve a vastartalmú ételek fogyasztását például citrusfélékkel is kombinálhatjuk.

