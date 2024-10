Csodálatos kutyák várják az álomgazdát a Rex Állatotthonban

Az állatok többféleképpen kerülhetnek be a Rex Kutyaotthonba. Vagy maga a gazda adja le házikedvencét, vagy meggondolja magát az örökbefogadást illetően, és visszahozza a korábban befogadott állatot. Olyan is előfordul, hogy egy másik állatvédő szervezettől átveszik azokat a kutyákat és macskákat, akik a Rexnél nagyobb eséllyel kerülnek új otthonba. Az állatmenhely emellett annak a kötelezettségének is eleget tesz, hogy a kerületben befogott állatokat elhelyezze.

Ismerd meg Burton-t!

Burton 2017 decemberi születésű kan, már tavaly március óta van a menhelyen. 6,5 éves bull típusú, érett „férfi”, aki hasonlóan komoly, erős, jó kiállású kétlábú társát keresi. Alapvetően nyugodt, toleránsabb típus, kennelben türelmesen várja a sorát. Azonban a játékban egyelőre nem ismer határokat, amit megkaparint, azt nem ereszti, így határozott társat keresnek számára. Más kutyákra nyitott, gyerekekkel szemben is toleráns, kíváncsi, de vehemensége és nagyon erős zsákmányszerző ösztöne miatt gyermekes családba nem ajánlják.

BURTON. FOTÓ: REX ÁLLATOTTHON

Egy állat több évet is a menhelyen tölthet

Temesvári Kriszta, a Rex Állatotthon kommunikációs felelőse a nehézségekről is mesélt. Mind tisztában vannak vele, hogy egy menhely egyik állatnak sem ideális, ráadásul a dolgozók feladatai közé nem csak a gazdikeresés tartozik, gyakran fizikailag és lelkileg egyaránt rendbe kell hozni az állatokat.

„Első körben a fizikai problémákat kell megoldanunk, amennyire lehetséges. Ilyenkor megkapják a védőoltásokat, az élősködők elleni védelmet, de sajnos a szívférgesség is gyakori, ez pedig már egy hosszadalmasabb gyógyulási folyamatot jelent. Emellett a viselkedésükkel, lelki problémáikkal is foglalkozunk, próbáljuk javítani a szocializációs helyzetüket, ami akár több hónapig is eltarthat. Hiszen csak olyan állatot adhatunk örökbe, amely képes lesz teljesen beilleszkedni az adott közeg életébe.”

Az állat örökbefogadhatósága sok mindentől függ: ilyen a fajtája, kora, egészségi állapota, de még a színe is meghatározza, mennyi érdeklődő érkezik hozzá. A fajtatiszta kutyák általában hamarabb kerülnek örökbefogadóhoz, de sajnos olyan kutya is van, aki éveket, vagy akár egész hátralévő életét a menhelyen éli le. Szerencsére azért sikertörténetek is előfordulnak: nem egyszer tizenéves kutyák is gazdához kerülnek, hogy utolsó éveiket békében és boldogan tölthessék.

Ismerd meg Larát!

Lara 2022. júliusi születésű szuka, kétéves. Tavaly március óta várja gazdáját. Minden emberrel első találkozástól kezdve kedves, a simogatást nagyon élvezi. Egész nap képes lenne a pocakját vakartatni, akkor látszik rajta igazán, hogy boldog, ha emberekkel veheti körül magát. Pörgős kutya, korábbi combcsont műtétjéből szerencsére semmi sem látszik mozgásán. Valami vadászkutya biztosan lehet a felmenői között, hiszen séta alatt folyamatosan a földön az orra, minden korábban ott hagyott nyom érdekli. Otthoni körülmények között hasonló méretű, energiaszintű kutyával szoktatható, aktív gazdi mellé ajánlják őt.





LARA. FOTÓ: REX ÁLLATOTTHON

A fekete állatok problémája nagyon is valós

Sokan nem is gondolnák, de a fekete állatok örökbeadása nagyon nehéz feladat, még saját világnapjuk is van október 1-jén. A fekete szín kevésbé feltűnő, ráadásul nehezen fotózhatók, ezért a menhelyeken, hirdetésekben vagy fényképeken ezek az állatok gyakran nem ragadják meg annyira a leendő gazdik figyelmét, az örökbefogadók inkább a színesebb, feltűnőbb állatokat választják. Ezen felül régi babonák és hiedelmek is közrejátszhatnak, amelyek szerint a fekete állatok szerencsétlenséget hoznak, vagy veszélyesebbek, komorabbak, mint mások. A fekete állatok így általában hosszabb ideig maradnak menhelyen, és nehezebben találnak gazdára, mint színesebb társaik.

Ismerd meg Alfie-t!

Alfie 2022. októberi születésű kan kutya. Tavaly október óta várja örökbefogadóját. Különleges megjelenésű, sharpei-agár keverék, nagyon soványan érkezett az Illatos útról. Az emberrel kedves, érdeklődő szeretetgombóc. Kutyákra, macskákra viszont hevesen reagál, vadászna rájuk. A maraton egy laza bemelegítő kör neki, rengeteg benne az energia, amit jelenleg a kennelben pörgéssel próbál levezetni. A külvilág ingereire, fajtársaira is hevesen és érzékenyen reagál, szocializációja szükséges. Aktív, erőskezű gazdi kerestetik Alfi számára, aki szívesen viszi őt kutyaiskolába és gondoskodik a fizikai és szellemi lefárasztásáról is.

ALFI. FOTÓ: REX ÁLLATOTTHON

Az örökbefogadást minden családtagnak akarnia kell

Kriszta nem győzi hangsúlyozni a leendő gazdák felelősségét: az, hogy az érdeklődők ellátogatnak a menhelyre, már egy második lépés kell, hogy legyen. Az örökbefogadás nem lehet egy ember döntése, ha az állat érkezése mások életére is hatással lesz, ezért a szakember fokozottan felhívja a figyelmünket arra, hogy soha ne ajándékozzunk élő állatot, még a gyermek unszolásának se engedjünk.

„Azt szoktuk kérni, hogy mindenki gondolja át, mivel jár az állattartás. A gazdák gyakran elképzelnek egy ideális helyzetet, de a gyakorlat általában mást mutat. Az állatokról folyamatosan és életük végéig gondoskodni kell, ami akár 10-15 év is lehet, ráadásul komoly anyagi terhet is jelent. Azt is tudjuk, hogy sok gyermek könyörög kisállatért, ám a szülőnek tudnia kell, hogy a gyermek legalább 15 éves koráig biztosan a szülő feladata lesz az állat ellátása.” ‒ magyarázza Kriszta.

Ismerd meg Szépséget!

Szépség 2017 márciusi születésű szuka, május óta van a menhelyen. Újpesten találták, chip van benne, de a gazdája nem volt elérhető sem telefonon, sem a regisztrált címen. Szépség jó helyen élhetett, mielőtt az utcán megtalálták. Jó húsban van, szocializált kutya, kaphatott törődést korábbi életében. Szerencsére nem látják rajta, hogy nagyon meg lenne törve a bekerülése óta, hálás természet. Örül az ételnek, foglalkozásnak, élvezi, ha kijut sétálni. Szépen sétál. Bár már nem olyan fiatal, hétéves, mégis aktív, de azért kell hozzá erő a séta alatt. Kedves, bújós kutya, bull és shar-pei jelleget vélnek felfedezni benne, így fajtaismerő gazdi lenne számára a megfelelő. Egyedüli kutyának ajánlják.





SZÉPSÉG. FOTÓ: REX ÁLLATOTTHON

Ezeket gondold végig, mielőtt választasz:

Ha minden körülmény adott az örökbefogadáshoz, már csak meg kell találnunk azt az állatot, akivel a legboldogabb lesz az együttélés. Azonban itt is érdemes néhány szempontot figyelembe venni.

- Nagyon sokan csak kölyökkutyát szeretnének, ám azzal nem számolnak, hogy velük jár a legtöbb feladat és a legtöbb kár.

- Mérlegelned kell, hogy milyen mozgásigényű állatot fogadsz örökbe.

- Gondold végig, mennyi időt tudsz rászánni, szívesen kirándulsz, sportolsz-e vele.

- Döntsd el, el tudsz-e járni a kutyával kutyaiskolába.

- A menhelyek általában nem adnak örökbe kizárólag kinti tartásra állatot. A tapasztalat ugyanis az, hogy általában szükség van egy minimális közelségre a gazdával, hogy kialakulhasson egy valódi kapcsolat, ami aztán mindkét félnek örömöt okoz.

- Az is szempont szokott lenni, hogy van-e otthon másik állat.

- Nem minden kutya való kisgyermek mellé.

- Érdemes megfogadni a menhelyi dolgozók észrevételeit egy adott állatról, ők már jobban ismerik a temperamentumát, viselkedését.

Ismerd meg Leopoldot!

Leopold egy 5 éves, nagyon szeretetéhes kutyus, aki gyorsan nyit az emberek felé, és ha megkedvel valakit, levakarhatatlanná válik. Szó szerint teljes testével nyomul, nyüszög, hogy mindenhova jusson a simogatásból. Séta alatt azonban megmutatja egy másik énjét is, mert nagyon erős benne a vadászösztön. Nagyon pörgős, séta közben hirtelen mozdulatokat tesz, ha meglát valamit, vagy megérzi a másik állat jelenlétét. Testileg és fejben is le kell őt fárasztani, ezért sportos fiataloknak/pároknak lenne ideális társ Leopold. Macska és gyerek mellé nem ajánlják.

LEOPOLD. FOTÓ: REX ÁLLATOTTHON