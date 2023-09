Valóban együtt kell szedni a magnéziumot és a D-vitamint?

Egyre több videó terjed a TikTokon arról, hogy érdemes egyszerre magnéziumot és D-vitamint is szedni, mert állítólag a kettő együtt segíthet például szorongás vagy alvásproblémák esetén - írja a Health.com. "Valóban lehetnek olyan egészségügyi problémák, amikor az embernek mindkettőre szüksége van, de csak akkor, ha megállapították mind magnéziumból, mind D-vitaminból a hiányt" - mondta a portálnak dr. Pieter Cohen, a Harvard Orvosi Egyetem professzora. Más szóval csak azért nem kell D-vitamint szedni, mert valakinek az orvosa a magnézium pótlását javasolta, és fordítva. Ez más étrend-kiegészítőkre is igaz: orvosi javaslat nélkül nem ajánlottak.

A szakértők szerint azért érezhetik jobban magukat azokat, akik mindkettőt szedik, mert sokan a tudtuk nélkül szenvednek hiányt belőlük. Arra ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték, hogy a magnéziumot tartalmazó kiegészítők csak akkor működnének, ha mellette D-vitamint is bevesz az ember. Az ellentéte viszont igaz: a magnéziumra szükség van ahhoz, hogy az ember szervezete fel tudja dolgozni a D-vitamint. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenképpen szedni kell magnéziumot is D-vitamin-hiány esetén, csak akkor, amennyiben megállapították előbbiből is a hiányt.

Egyelőre még kevés kutatás született azon a téren is, hogy valóban segít-e a szorongáson a magnézium szedése. Amin biztosan segít, az a vércukorszint és a vérnyomás szabályozása, valamint támogatja a szív-, izom- és idegműködést. A D-vitamin segíti az izmok és idegek működését, támogatja az immunrendszert, és védi a csontok egészségét.

Először orvoshoz forduljunk, mielőtt betárazunk étrend-kiegészítőkből. Fotó: Getty Images

Ha valaki úgy érzi, valamelyikből hiányt szenved, először is egy vérképet kell csináltatnia. Ennek eredménye, illetve orvosi konzultáció alapján kell átalakítani az étrendünket, valamint kiegészítőket szedni, ha szükséges. Ha valamiből ugyanis túl sokat szedünk, amikor amúgy nem lenne szükséges, az problémát okozhat.

Ritka ugyan, de a túl sok D-vitamin árthat a szervezetnek: hányást, hasi fájdalmat, zavartságot és kiszáradást okozhat, sőt, akár ki is ürülhet miatta a magnézium. A túl sok magnézium bevitele általában nem jelent komoly egészségügyi kockázatot, mivel a vizelettel távozik a felesleg. Ugyanakkor okozhat hasmenést, hasi görcsöket és émelygést.

Hiány esetén érdemes étrendváltoztatással kezdeni a pótlást.

Magnézium megtalálható például...

magvakban,

diófélékben,

teljes kiőrlésű gabonában,

hüvelyesekben,

tejben, illetve egyes tejtermékekben,

joghurtban,

egyes zöldségekben, például spenótban.

A D-vitamin pótlásáért érdemes...

sajtot,

tojássárgáját,

halmájolajat,

marhamájat,