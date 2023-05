Meglepő hatással lehet ránk a rovarevés

Ahogy már mi is megírtuk, egyre több rovarfaj kerülhet kereskedelmi forgalomba az Európai Unióban élelmiszerként és élelmiszer-összetevőként is. A különböző lárvák, férgek és ízeltlábúak fogyasztása egyébként jelentősen megosztja a társadalmat: egyesek egyszerűen undorítónak tartják, míg mások a rovarevésben látják a jövő klíma- és élelmezési válságainak megoldását.

Te ennél rovart, ha biztos lennél benne, hogy az semmilyen hátránnyal nem jár, egészségügyi előnyökkel viszont annál inkább? Fotó: Getty Images

Van egészségi előnye a rovarevésnek?

„Tudósok szerint a kitin és az ehető rovarokból származó egészséges zsírok jótékony hatással lehetnek a bélmikrobiotára” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az élelmiszeripari trendekkel foglalkozó Rizikometer. A lengyel FoodFakty Portal cikkére hivatkozva azt írták, a Wisconsin-Madison Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a rovarok nem csupán fehérjeforrásnak kiválóak, de gazdagok omega-3 zsírsavakban is. Mindemellett az egyes rovarok külső vázát alkotó kitin egy olyan különleges szénhidrát (poliszacharid), amelyet a többi állati eredetű élelmiszer egyáltalán nem tartalmaz. „Ezek az összetevők csillapíthatják a gyomor-bél traktus gyulladásait” – olvasható a posztban.

Az új tanulmány tehát feltárta a rovarevés eddig ismeretlen előnyeit a bélflórára és úgy általában az emberi egészségre nézve. A kutatók hangsúlyozták, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a rovarevés nem jelent nagyobb kockázatot a fogyasztókra, mint a többi állati eredetű élelmiszer.

További kutatások szükségesek

A kutatás során azt is kiderítették, hogy az emberi szervezet termel olyan enzimeket is, amelyek lehetővé teszik, hogy megemésszük a kitint, illetve azt, hogy az fel is szívódjon az emésztőrendszerből. „Az előzetes adatok arra engednek következtetni, hogy számos egészségügyi előnnyel jár, ha az emberek beépítik étrendjükbe a rovarokat is. Azonban a végső következtetésekhez további kutatásokra van szükség, különösen olyanokra, amelyekbe rovarfogyasztó embereket vonnak be” – összegezte dr. Valerie J. Stull, a tanulmány társszerzője, a Wisconsin-Madison Egyetem munkatársa.

Környezetvédelmi szakértők már régóta javasolják, hogy vegyük be étrendünkbe a rovarokat is. Ezek ugyanis fenntartható táplálékforrást jelentenek, amelyek segíthetnek felszámolni az éhezést, valamint csökkenteni a hústermelés klímára gyakorolt káros hatásait. Vajon egy új reformétrend előszobájába értünk?

