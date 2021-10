Gyomorégés: betegség vagy tünet?

A gyomorégés önmagában nem betegség, csupán egy emésztőrendszeri tünet, a hátterében azonban számos tényező, köztük több komoly egészségügyi probléma is állhat. A kellemetlen panasz jellemzően a felnőtteket sújtja, és a nőket valamivel gyakrabban érinti, mint a férfiakat.

A szegycsont mögött, vagyis a gyomorszáj környékén jelentkező, a torok felé kiterjedő égő, maró, fájdalmas érzést jellemzően az okozza, hogy a gyomorsav a nyelőcsőbe áramlik, ott pedig irritálni kezdi a nyálkahártyát. A kellemetlen panaszt gyakran nyelési nehézség és mellkasi nyomásérzés kíséri.

A gyomorégés meglepő, de gyakori okai

A gyomorégés kockázatát több dolog is növelheti. Az egyik rizikófaktor a dohányzás, a cigarettában található nikotin ugyanis gyengíti a gyomor záróizmának működőképességét. De számos gyógyszerről, például egyes hörgőtágítókról, antibiotikumokról, vérnyomáscsökkentőkről és nem szteroid gyulladáscsökkentőkről is ismert, hogy mellékhatásként gyomorégést is okozhatnak.

A gyomorégés egy tünet, amelyet többféle betegség is okozhat. Fotó: Getty Images

A gyomorégés valószínűségét a túlsúly is növeli, a hasüregi zsírszövet ugyanis a kelleténél feljebb nyomja a rekeszizmot. Testsúlyunkon kívül sokat számít az is, hogy mit eszünk és iszunk. Az olajok - különösen a többszöri sütésre használt étolajok -, a fűszeres és csípős ételek, a magas zsírtartalmú húsok, a teljes tejből készült tejtermékek, a mesterséges adalékanyagok, valamit a tartósítószerek például igen rosszat tesznek a gyomrunknak, és ugyanez mondható el a szénsavas és alkoholos italokról, valamint a kávéról is - ez utóbbit például semmi esetre sem ajánlott éhgyomorra fogyasztani.

A szervezetben zajló hormonális változások is könnyen előidézhetik a gyomorégést. Nőknél például gyakran jelentkezik ez a panasz a várandósság, a premenstruációs szindróma (PMS) vagy a menopauza kezdeti szakaszának idején. Gyakori kiváltó ok még a stressz, illetve a túl szűk ruhák viselése is.

Betegséget is jelezhet

A rendszeres és tartós gyomorégés a reflux nevű betegség jellemzője. Ilyenkor a tápcsatorna felső szakaszának működése felborul, és ennek következtében áramlik visszafelé a savas gyomortartalom. A kellemetlen panasz utalhat emellett gyomorfekélyre, a gyomor bakteriális vagy vírusos fertőzésére, felszívódási zavarokra vagy ételintoleranciára - például laktóz- vagy gluténérzékenységre -, de akár gyomorrákra is.

Diagnózis és kezelés

Mint említettük, a gyomorégés pusztán egy tünet, így a nyálkahártyán gyomorsav-ellenálló bevonatot képező, illetve a savlekötő készítmények csak átmeneti enyhülést jelentenek. A panasz végleges felszámolásához a konkrét kiváltó okot kell megtalálni és kezelni. Ez bizonyos esetekben egyszerűbben - a problémás ételek és italok mérséklésével vagy teljes elhagyásával, kevesebb mellékhatást okozó gyógyszer keresésével vagy a dohányzásról való leszokással - megoldható. Ám ha az életmódban és étrendünkben bekövetkezett pozitív változások nem hozzák meg a kívánt eredményt, érdemes belevágni egy átfogó kivizsgálásba, amelynek egyik legfontosabb eleme a gyomortükrözés.