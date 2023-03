„Túlélő.” Wess Schulze Instagram-oldalán így hivatkozik saját magára, és ez kicsit sem túlzás. Ahogy az a TLC-n futó, Élet 250 kiló felett című műsorból is kiderül, az extrém túlsúlyos amerikai fiatalembernek kisgyerekkorától kezdve meglehetősen egészségtelen volt a viszonya az étellel. „A szüleim elváltak mikor még egészen kicsi voltam. A bíróság az apámnak ítélt, így vele éltünk a nővéremmel” – mesélte, majd hozzátette, mivel az édesapja rengeteget utazott munkaügyben, sokszor a testvére viselte gondját.

Szeretne változtatni az életén (Fotó: TLC)

„Nagyon megviselt ez az időszak lelkileg, és az evésbe menekültem.” Wess a műsorban kitért arra is, hogy a családjából valaki szexuálisan bántalmazta is őt. „Egyáltalán nem volt könnyű beszélni erről a traumáról a műsorban. Még soha életemben nem éreztem magam ennyire sebezhetőnek, mint abban a pillanatban, amikor erről beszéltem a kamerák előtt” – tette hozzá.

Wess a sorozat orvosának, Dr. Now-nak az utasításait követve szigorú fogyókúrába kezdett, ennek részeként pedig gyomorszűkítő műtéten esett át. Azóta jóval több, mint 100 kilót fogyott, a fontosabb mérföldköveiről – például az első edzéséről és a diétájáról – az Instagram-oldalán számol be rajongóinak.

A műsorból egyébként az is kiderült, hogy Wessnek nemcsak az étellel, de édesapjával is meglehetősen zaklatott volt a kapcsolata, mióta elárulta neki, hogy meleg. „A kapcsolatunk még messze nem tökéletes, de bizakodó vagyok” – nyilatkozta a Distractify című online portálnak a fiatalember, majd hozzátette. „A viszonyunk jobb ma, mint tegnap volt, és holnap még annál is jobb lesz, amilyen ma volt.”

Az Élet 250 kiló felett 10. évada a TLC Csatornán fut új részekkel.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!