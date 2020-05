Így számoljunk le a bezártság okozta súlygyarapodással

Az otthoni munkavégzés még könnyebbé teszi, hogy az alkoholhoz forduljunk támaszért. Egy stresszes nap után egy ital igazán vonzó lehetőség, csakhogy mostanában már minden nap ilyen. Mi van azonban akkor, ha már nekünk is szemet szúr az új alkoholfogyasztási rutinunk és kezdünk aggódni, hogy ez esetleg később komoly problémákat okozhat? A válaszokért és segítő tippjeinkért kattintson cikkünkre.

A koronavírus miatti kényszerű otthonlét sokaknál jár együtt egészségtelenebb ételek választásával, több alkohol fogyasztásával, illetve kevesebb mozgással, amik súlygyarapodáshoz vezethetnek. És bár a korlátozásokon már országszerte enyhítettek, a napi rutin a legtöbb családban még nem változott: a legtöbben még nem térhettünk vissza az irodába, a gyerekek is otthon vannak, az időnk pedig reggeltől estig be van osztva, és nem látjuk, hogyan és hová férhetne be egy kis mozgás. Nem mindenki szeretne a szabadban sportolni, a lakásban is korlátozottak lehetnek a lehetőségek, és konditerembe sem biztos, hogy mehetünk, mert egyelőre nem minden edzőterem nyitott ki újra.

Mit tehetünk ebben a helyzetben, ha megálljt szeretnénk parancsolni a súlygyarapodásnak? Első lépésként talán próbáljunk meg ne úgy gondolni a bezártságra, hogy ezzel bizony együtt jár a hízás, hanem inkább tekintsük lehetőségnek a súlycsökkentésre.

A mozgás mellett figyeljünk oda tudatosabban a bevásárlásnál is. Fotó: Getty Images

Vásároljunk tudatosabban

Vásároljunk átgondoltabban. Kerüljenekegészséges ételeka kosarunkba, mint például paradicsom, bab, teljes kiőrlésű liszt és pékáru, sovány húsok, gyümölcsök, friss és fagyasztott zöldségek. Segíthet, ha előre eltervezzük, mit szeretnénk enni és főzni az előttünk álló héten, és ezt szem előtt tartva írunk egy bevásárlólistát. Ne felejtsük el az egészséges nassolnivalókat sem, ezeket is írjuk fel, és ragaszkodjunk hozzájuk - a csoki- és kekszrészleget inkább kerüljük el, nehogy elcsábuljunk.

Pakoljuk el a nassolnivalókat

Apropó nassolás, az is fontos, hogy ne legyünk egész nap kitéve a kísértésnek, vagyis, hogy munka közben ne nézzen ránk mindenhonnan hívogatóan egy-egy kalóriadús finomság. Ha csak a konyhaasztalnál tudunk dolgozni, sokat segíthet, ha reggeli után minden ételt és nassolnivalót elpakolunk, és ebédig nem nyitjuk ki a hűtőt, sem az édességes dobozt.

Mozogjunk

A mozgás nemcsak abban segíthet, hogy távol tartsuk a nem kívánt pluszkilókat, hanem abban is, hogy eltereljük a figyelmünket a folyamatos majszolásról: már húsz perc nyújtás, tánc vagy ugrándozás a gyerekekkel csökkentheti kortizolszintünket, ami az étkezési szokásainkra is hatással lehet.

Forrás: WebMD