Ételek, melyek leolvasztják a hasi zsírpárnát

A táplálkozás mellett az is nagyon fontos, hogy az alvás-ébrenlét ciklusunk kiegyensúlyozott legyen, mivel ennek felborulása is jelentős hízáshoz vezethet, különösen has-, illetve deréktájon. Az alábbi ételek abban is segítenek, hogy jobban aludjunk, így a fogyás is könnyebben megy majd.

Halak

Ha nem kerül elég omega-3 zsírsav a szervezetünkbe, akkor ez rossz hatással lehet a melatonintermelésre, ami pedig nagyon megnehezíti a pihentető alvást. Az omega-3-hiányban szenvedők gyakran nassolnak éjszakánként, ami gyors hízáshoz vezethet, ráadásul nagyobb az esélyük a szívbetegségek kialakulására is. A halfélék nem csak omega 3-ban, hanem fehérjében is gazdagok, ami segít az étvágy szabályozásában, ráadásul a fehérjék emésztéséhez több energia kell, mint a szénhidrátokéhoz.

A halak fogyasztása a hasi zsír leadásában is segíthet

Olajos magok

Tele vannak magnéziummal, amely a kedélyünknek is jót tesz, a megfelelő magnéziumszint ráadásul nagyban felelős a pihentető éjszakai alvásért. A magnéziumhiányban szenvedők gyakran ébrednek fáradtan, és mivel nincs elég energiájuk, napközben hajlamosabbak szénhidrátban dúsabb ételeket fogyasztani. Emiatt aztán hamar felesleget szedhetnek fel derék-, illetve hastájékon. A megfelelő magnéziumszint azimmunrendszerhelyes működéséhez is hozzájárul.

Hasi zsír: mit együnk, hogy lemenjen? Hogyan táplálkozzunk, hogy megszabaduljunk a hasi elhízástól? Íme Nagy Eszter Anna dietetikus tippjei.

Tej

Kutatások szerint a tej, illetve a tejtermékek fogyasztása nagyon hasznos lehet, ha hasunkról szeretnénk fogyni, méghozzá a kalciumtartalom miatt. Különösen nőknél működik jól, ha gyakran esznek zsírszegény tejtermékeket. A kalcium a nyugodt alváshoz is hozzájárulhat, mivel segít ellazítani az izmokat és az idegeket, így kisebb az esély például egy éjszakai lábikragörcs kialakulásának is.

Montmorency meggy

Ez a meggyfajta remek természetes melatoninforrás, ráadásul nagyszerű antioxidáns is, így pláne jó hatással lehet a testsúlyunkra. Fogyasztása emellett csökkentheti a vér húgysavszintjét is.

Forrás: womenshealthmag.com