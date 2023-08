Állandóan szomjazott, kiderült: agytumora van

Két éven át küzdött állandó szomjúsággal egy brit férfi. Jonathan Plummer naponta akár 10 liter vizet is megivott, de az sem enyhítette a kínzó érzést. Felkereste háziorvosát, és további vizsgálatokra is elment, és bár eleinte mindenhol azt mondták neki, valószínűleg diabétesz okozza a panaszát, a vizsgálati eredmények nem voltak egyértelműek. Ezért továbbra is hiába várta a megoldást, miközben végül már a munkáját sem tudta ellátni - számolt be a megdöbbentő esetről a Metro.

„Szörnyű időszak volt, ami miatt egyszerre több napot is kihagytam a munkából - ráadásul rendkívüli fáradtságot tapasztaltam” – emlékezett vissza a 41 éves férfi, akit végül egy rutin szemvizsgálat után küldtek el MRI-re a közeli kórházba. Ott derült ki, hogy agydaganata van.

Agydaganat állt az állandó szomjúság mögött

„Összetörtem. A daganat az agyalapi mirigyemen nőtt – ami miatt állandóan vizet kellett innom –, és sok más ’folt’ is volt az agyamon. Műtét nem jöhetett szóba, ezért szteroidokat kaptam, hogy segítsenek a tumor nyomásának enyhítésében” – mesélte a férfi a Metro.co.uk-nak.

Jonathan 30 intenzív sugárkezelésen és szteroidterápián esett át, mielőtt közölték vele, hogy legyőzte a rákot, de élete végéig gyógyszeres kezelés alatt marad.

Cukorbetegségre gyanakodtak, de kiderült: sokkal nagyobb a baj. Fotó: Getty Images

Nem túlzás azt állítani, hogy a betegség, illetve az abból való felépülés teljesen megváltoztatta a postai alkalmazottként dolgozó férfi életét, gondolkodását, és a fontossági sorrendjét is átírta. Ma már az kerül nála előtérbe, hogy másoknak is segítsen: nemrég egy ejtőernyős ugráson is részt vett, hogy pénzt gyűjtsön egy jótékonysági szervezet számára, akik sorstársain szeretnének segíteni és végső soron a betegségre is gyógymódot találni.

Mel Tiley, a jótékonysági szervezet közösségfejlesztési menedzsere így nyilatkozott: „Hálásak vagyunk Jonathannak, hogy megosztotta velünk történetét, és csodálatos hallani, hogy az agydaganat diagnózisa után hogyan talált pozitív gondolkodásra. Története arra emlékeztet bennünket, hogy az agydaganatok nem válogatnak; bárkit és bármilyen életkorban érinthetnek” – emelte ki.

„Eltökélt szándékunk, hogy ezen változtassunk. De csak közös munkával leszünk képesek javítani a betegek kezelési lehetőségeit, és végső soron gyógymódot találni” – zárta mondandóját Mel Tiley.