5 étel, ami meglepő módon fogyaszt

2. Vörösbor

3. Mazsola

4. Krumpli

A The Journal of Nutritional Biochemistry szaklapban publikált új tanulmány szerint ha sötétebb színű szőlőt fogyasztunk akár gyümölcsként, akár szőlőléként, akár pedig borként , az segíthet szervezetünknek abban, hogyLaboratóriumi körülmények között az derült ki, hogy a szőlőben található ellágsav hatására a zsírsejtek lassabban nőnek, illetve lassabban alakulnak ki új zsírsejtek a májszövetben. Egerekkel folytatott kísérletekből pedig az derült ki, hogy ha egereknek napi másfél bögrényi szőlőt adtak magas zsírtartalmú étrend mellé, annak hatására sokkal kevesebb zsír volt a májukban és vércukruk is jobbnak bizonyult.A University of Liverpool kutatásai szerint jobban fogynak azok, akik étrendjükbe beveszik a mazsolát is: az ehhez kapcsolódó kísérletben a "mazsolázók" 2.8 kilót fogytak, míg azok, akik nem ehették azt, csak 1.7 kilót voltak képesek leadni. Ráadásul ha mazsolát eszünk, könnyebben érezhetjük eltelve magunkat, a leadott kilók pedigSok ember nem fogyasztja a krumplit annak magas glikémiás indexe miatt, de egy, a Journal of the American College of Nutrition szaklapban megjelent új kutatás azt állítja: ehetünk krumplit és még fogyhatunk is tőle. Az alacsony kalóriás étrendre állított emberek ugyanis fogyhatnak a magas glikémiás indexű ételek mellett ugyanúgy, mintha alacsony glikémiás indexű ételeket ennének. A University of California-Davis témában nyilatkozó kutatója, Britt Burton-Freeman szerint- mindezek mellett érdemes hangsúlyozni, hogy egy közepes méretű krumpli csak 110 kalóriát tartalmaz, a banánnál is nagyobb káliumtartalma van, valamint C-vitamin szükségletünk felét tartalmazza.