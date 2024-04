Így szabadulhatsz meg a bosszantó mandulakövektől

„A mandulák a garat hátsó részének két oldalán található nyirokszervek, felszínükön behúzódásokkal, mélyedésekkel. Korábban lezajlott gyulladások maradványaként a behúzódások kifejezettebbé válnak, ezekben alakulnak ki az úgynevezett mandulakövek, amelyek ételmaradékokból, elhalt hámsejtekből és baktériumokból, kalciumsókból álló megkeményedett, gyakran elmeszesedett képződmények” – foglalta össze dr. Augusztinovicz Monika, a Fül-orr-gége Központ allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész szakorvosa. A sárgás-fehéres, morzsalékony göbök általában néhány milliméteres nagyságot érnek el, de ritkán nagyobbak is lehetnek, ilyen esetben pedig fülbe sugárzó fájdalmat okozhatnak.

Panaszokat okozó mandulakövekkel érdemes fül-orr-gégészhez fordulni. Fotó: Getty Images

A nyelés, köhögés kapcsán létrejövő garatizom-összehúzódások idővel kipréselik a köveket a mandula felszínére. A mandulakövek kialakulásának pontos oka nem teljesen tisztázott, de számos tényező, így a dohányzás, idült mandulagyulladás, arcüregproblémák, továbbá nem megfelelő fogápolási szokások és az elégtelen folyadékfogyasztás egyaránt hozzájárulhatnak a létrejöttükhöz. A szakember szerint sokszor teljesen észrevétlenek maradnak. Ha nem okoznak panaszokat, nincs teendő velük. Előfordulhat azonban, hogy kellemetlen szájszag vagy fémes szájíz, visszatérő garatirritáció hívja fel rájuk a figyelmet. A mandulakövek kellemetlen szagát baktériumok okozzák, és ilyen esetben az alapos fogmosás és rágózás sem javít a kialakult helyzeten.

A mandulakövek eltávolítása korántsem egyszerű

Korábbi kutatásokból ismert, hogy a közösségi média nagy mértékben befolyásolhatja a betegek egészségügyi döntéseit. Közösségi videókban, különösen a TikTokon a mandulakövekkel küszködő felhasználók előszeretettel adnak tippeket arra, hogyan kezeljük ezt a problémát, sőt be is mutatják, ahogy eltávolítják mandulaköveiket. Sokan fültisztító pálcikát, csipeszt, fogkefét vagy az ujjaikat használják ehhez a manőverhez. A TikTokon a #tonsilstones címke több milliárd megtekintést kapott, a legelterjedtebb videók pedig milliós nézettséget gyűjtenek – derült ki egy, a Cureus: Journal of Medical Science című folyóiratban megjelent 2023-as tanulmányból. A szerzők kiemelték, hogy az információkhoz való könnyű hozzáférés miatt a betegek hajlamosak lehetnek arra, hogy inkább otthon orvosolják a problémát ahelyett, hogy fül-orr-gégészt keresnének fel.

Augusztinovicz doktornő arra hívja fel a figyelmet, hogy nem tanácsos a kövek otthoni mechanikus eltávolításával kísérletezni, mert szöveti sérülést és vérzést is okozhatunk egy rosszul megválasztott eszközzel vagy mozdulattal. A megfelelő szájüregi higiéné és a nyelv napi szintű tisztítása mellett érdemes minden étkezés után enyhén sós, meleg vízzel gargalizálni, vagy szájzuhanyt használni, ami segíthet a kövek fellazításában. Fontos, hogy kerüljük az alkoholos vagy antibakteriális szájvizeket, amelyek megzavarhatják a száj normális baktérium-összetételét. Emellett fogyasszunk elegendő folyadékot, amivel növelhetjük a természetes nyáltermelést. A legtöbb mandulakő általában egy-három hét alatt magától kiürül, a nagy kövek azonban sok éven át a mandulákban maradhatnak.

„A mandulakő eltávolítása nem oldja meg a problémát, a kiújulás okát kell megszüntetni a megfelelő szájhigiénia helyreállításával. Ha idült mandulagyulladás következtében a kövek ismételten visszatérnek, vagy nagy méretük miatt további kellemetlen tüneteket (nyelési nehezítettség, idegentestérzés, torokfájás, fülbe sugárzó fájdalom) okoznak, akkor a mandulák eltávolítása is szóba jöhet” – mondta el a szakember.