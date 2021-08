Mindent a fogszuvasodásról A fogszuvasodás kifejezés onnan ered, hogy régen azt gondolták, a fogat az azt rágó fogszú betegíti meg. Ma már tudjuk, hogy a fog "kilyukadása" összetett kémiai folyamat eredménye. Megelőzhetjük-e? Hogyan kezeljük? Kattintson!

Ha azonban nem kezelik, vagyis a sérült részt nem távolítják el és, akkor a lyuk nemcsak folyamatosan növekszik, de állandó fájdalom, rágási nehézségek, fogérzékenység , sőt fertőzés is jelentkezhet. Mivel a fogak gyakran összeérnek, érintkeznek, nagyon könnyen előfordulhat, hogy a szuvasodás egyik fogról átterjed a mellette lévőre is.A fogszuvasodásnak, a nem megfelelő szájhigiéniától kezdve a túl sok finomított cukrot tartalmazó étel és ital fogyasztásán át a szájban megtelepedő baktériumokig. Sajnos, a genetikai hátterünk is hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen mértékben szuvasodnak a fogaink: vannak olyanok, akik egyszerűen hajlamosabbak erre.A fogszuvasodást a fogorvos általában könnyen észreveszi a szokásosakár szabad szemmel, a fogakról készített röntgenfelvételen, vagy éppen a fogak "megütögetésével", vagyis a tapintás segítségével, mellyel megállapíthatóak, hogy mely területek puhábbak, hol van elvékonyodva a fogzománc.Esetenként azonban mi. Mivel ez általában hosszadalmas folyamat, a korai időszakban nem mindig jelentkeznek tünetek, csak akkor, amikor már a szuvasodás kiterjedtebb, mélyebb. A tüneteket sokszor azok vehetik észre, akik egyébként ritkábban járnak fogászati ellenőrzésre.függnek attól is, hogy hol helyezkedik el a lyuk, melyik fogat érinti. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fogfájás , a fog érzékenysége (főleg hideg, meleg vagy édes ételek, italok fogyasztásakor jelentkező, nyilalló fájdalom formájában), a fog felületén észrevehető pöttyök vagy éppen jól látható lyukak, a fog vagy annak részeinek elszíneződése, barnás, fekete vagy fehér foltok (a foltok lehetnek opálosak, mattak is), a harapásra, rágásra jelentkező fogfájás. Előfordulhat az is, hogy az ételmaradványok beletapadnak a lyukakba.