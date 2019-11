Tényleg annyira káros a cukor?

Tönkreteheti a szexuális életet a cukor

Ha cukrot vagy szénhidrátot eszünk, hasnyálmirigyünk inzulint bocsájt ki, a túlzott bevitel viszont hosszú távon inzulinrezisztenciához vezethet. Ez a betegség többek között a nemi vágyra is hatással van. Ha az inzulinszintünk nem megfelelő, akkor egy idő után más hormonok egyensúlya is felborul, ami miatt libidónk jelentős mértékben visszaeshet. Csökkenhet a tesztoszteron termelődése, ami amellett, hogy izomvesztést okoz, a szerelmeskedési kedvre is negatív hatást gyakorol, ráadásul testzsír-növekedés, csontsűrűség-vesztés és depresszió is lehet a következménye. Az inzulinháztartás felborulása a szervezetünket érő stressz szintjét is megnövelheti, a sok stressz miatt pedig teljesen elveszíthetjük az érdeklődésünket a szex iránt. A probléma nemcsak a tesztoszteron, hanem az ösztrogén és a progeszteron termelődésére is hatással van, így a női szervezet ugyancsak érintett.