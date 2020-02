Fogápolási szokások, amelyek ártanak

Sokan közvetlenül étkezés után mosnak fogat, pedig ez egy kifejezetten káros szokás - különösen akkor, ha valamilyen savas ételt fogyasztottunk. Ha szeretnénk megőrizni a fogaink épségét, akkor fontos, hogy az étkezés és a fogmosás között mindig teljen el legalább 30 perc. A megfelelő szájhigiéniában fontos szerepe van annak is, hogy elég gyakran cseréljük-e a fogkefénket. Az ajánlások szerint három havonta érdemes újat venni. Ám ha már korábban azt vesszük észre, hogy a kefe sörtéi elgörbültek és szétállnak, akkor ne várjunk tovább: vásároljunk újat.

Azzal sem árt tisztában lenni, hogy a fogkefe nem öli meg a szájban található baktériumokat, épp ellenkezőleg: megtelepedhetnek rajta. Ha tehát betegek vagyunk, akkor a gyógyulás után érdemes kidobni a fogkefénket és egy újat vásárolni, hogy elkerüljük az újrafertőződést. Ügyeljünk arra is, hogy a mi fogkefénk ne érintkezzen máséval, ha betegek vagyunk, különben nagyon könnyen megfertőzhetjük a családtagjainkat is.

Naponta legalább kétszer ajánlott fogat mosni, ám az sem mindegy, hogy mennyi ideig sikáljuk a fogainkat, ha igazán alaposak szeretnénk lenni. A szakértők szerint alul és felül is mindkét oldalon 30-30 másodpercig, azaz. Arra is érdemes figyelni, hogy ne dörzsöljük túl erősen a fogainkat, azzal ugyanis nemcsak a fogzománcunkat károsítjuk, de a fogaink is sokkal érzékenyebbé válnak majd. Azzal kapcsolatban, hogy számunkra milyen a legmegfelelőbb fogkefe, érdemes kikérni a fogorvosunk tanácsát.