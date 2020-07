Tovább élünk, ha növényi fehérjét fogyasztunk

Fehérjében nem csak a húsok, de bizonyos növények is gazdagok, ezek fogyasztása ráadásul jó hatással lehet az egészségünkre is. Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy azok az emberek, akik a hús alapú helyett több növényi fehérjét fogyasztanak, általában hosszabb életet élnek - írja a MedicalXpress.

A szívet is védik a növényi fehérjék

Az élelmiszer- és egészségügyi szakértők évtizedek óta vizsgálják, hogy mely ételek ártanak a szervezetünknek és melyek kimondottan egészségesek. Bár azóta sokat bővültek az ismereteink az emberi testről és az élelmiszercsoportok hatásairól, a kutatási eredmények sok esteben egymásnak ellentmondó eredménnyel zárultak, így bőven van még mit vizsgálni. Ebben az új tanulmányban a kutatók kifejezetten a fehérjefogyasztást vizsgálták, abból is a növényi eredetűt. A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy ez az étrend növelheti-e a várható élettartamot.

Hogy ezt megvizsgálhassák, a kutatók hozzáférést kaptak egy olyan egészségügyi adatbázishoz, amely az elmúlt 16 évben gyűjtötte az 50-71 éves kor közötti amerikaiak étkezéssel és egészséggel kapcsolatos információit. A kutatók arra is ráláttak, hogy a vizsgált személyek mit és mennyit ettek, így kiszámíthatták, mekkora arányban fogyasztottak különböző fehérjetípusokat.

Tovább és egészségesebben élnek, akik növényi fehérjéket is rendszeresen fogyasztanak.

Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint azokat a férfiakat és nőket, akik az átlagosnál nagyobb mennyiségben fogyasztottak növényi fehérjéket, 5 százalékkal kisebb arányban érintette az idő előtti halálozás. Ráadásul minél inkább dominálták az étrendjüket ezek a fehérjeforrások, annál hosszabb életre számíthattak, és annál kisebb eséllyel szenvedtek valamilyen szívbetegségtől. Ez utóbbihoz ráadásul nem is kellett teljesen lemondaniuk a húsfogyasztásról: ha az étrendjükben csupán 3 százalékkal lett nagyobb a növényi fehérjék aránya az állati kárára, az már 11 százalékkal csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálesetek arányát a férfiakban és 12 százalékkal a nőkben.

Növényi fehérjét többfajta étellel is juttathatunk a szervezetünkbe. Egy adag párolt szójabab például 18 gramm fehérjét tartalmaz, illetve a tofu egyetlen adagja is 10 gramm fehérjét vonultat fel. Szintén jelentős fehérjetartalommal rendelkeznek a különféle hüvelyesek, illetve a földimogyoró is.