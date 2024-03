Több gyerek meghalt Zanzibáron, ebből a húsból ettek

Kilencen meghaltak, 78-an pedig kórházba kerültek, miután tengeri teknőst ettek a zanzibári szigetcsoporthoz tartozó Pemba-szigeten – számolt be róla a The Guardian.

Meghalt nyolc gyerek és egy felnőtt Zanzibáron, miután tengeri teknős húsából ettek. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Súlyos, tömeges ételmérgezés történt

A térségben a tengeri teknős igazi különleges csemegének számít, időnként azonban súlyos chelonitoxizmust okoz, amely az ételmérgezés egyik fajtája. A fent említett fertőzöttek kedden fogyasztották el a teknőshúst, és szombatig kilencen haltak meg.

„Az elhunyt felnőtt az egyik, szintén áldozattá vált gyerek édesanyja volt” – ismertette dr. Haji Bakari körzeti orvos. Hozzátette, a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy az összes áldozat evett a tengeri teknős húsából. A lakosságot most felszólították, hogy kerüljék az állat fogyasztását.

Nem ez az első ilyen eset

A cikkben arra is kitértek, hogy már korábban is szedett áldozatokat, köztük gyerekeket is a teknős okozta ételmérgezés. 2021 novemberében például heten vesztették életüket Pembában – egyikük mindössze 3 éves volt. Három másikat személy pedig kórházba került a panaszai miatt.