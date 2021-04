Mutatjuk, hol, mit ettek a magyarok húsvétkor

Ennyi kalória csúszhatott le húsvétkor - részletek!

A Nosalty szerkesztősége idén is megnézte, mit eszik az ország húsvétkor. Ez alapján Budapesten a legtöbben tojásból főztek, a sonkakirály idén is Heves megye lett, és a legtöbb édesszájú az ország keleti csücskében, Szabolcs megyében volt. 2021-ben legtöbben a húsvéti sonka titkait kutatták, ezzel megelőzve a kaszinótojás és fonott, foszlós kalácsrecepteket is. A kalácssütés Vas megyében volt a legnépszerűbb, a húsvéti receptkeresések 26 százaléka innen érkezett. Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább sütit sütöttek, méghozzá annyian, hogy ezzel a tavalyi győztes Nógrád megyét is sikerült letaszítaniuk a trónról. Nógrád megye sonkafőzésben is második helyre szorult a győztes Heves megye után. Budapesten a tojásos ételek receptjei voltak a legkeresettebbek, de országszerte nagyon népszerűek voltak a kalácsfonási technikákat és a sonkafőzési trükköket bemutató ajánlók is.

Napi több mint félmillió egyedi látogató

"Sajnos a pandémia miatt idén húsvétkor is elmaradt a nagy vendégvárás és csak szűk körben ünnepelt az ország. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a nem vágytak volna az emberek finom falatokra és hagyományos húsvéti fogásokra. Ezt bizonyítja az is, hogy a Nosalty nagypénteki és a szombati egyedi látogatószáma is átlépte az 500 ezres határt, az oldalletöltés pedig a 1,5 milliót" - mondta Krankovics Béla, a Nosalty digitális lapigazgatója. "Ezért is érezzük fontosnak, hogy a húsvét utáni időszakban fő fókuszba a közösség kerüljön, így egyszerűsített receptfeltöltéssel, receptversennyel is várunk mindenkit, aki megosztaná az országgal a legkedvesebb receptjeit" - tette hozzá.

