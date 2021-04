Ennyi kalória csúszhat le húsvétkor

Bár számtalan lehetőség van egy évben, amikor a konyhában jártas férfiak és nők megcsillogtathatják gasztronómiai tudásukat a vendégsereg előtt, a húsvét az egyik igazi próbatétel. Egyszerre kell minden évben valami újat is letenni az asztalra, miközben vannak olyan fogások, mint például a húsvéti sonka, a töltött hús, a sárgatúró, amik szinte egyetlen háztartás ünnepi asztaláról sem hiányozhatnak. A hagyományos ételek mellett azonban sajnos az is magyar tradíció, hogy ilyenkor kicsit mindenki felmentve érzi magát az odafigyelés, a kalóriaszámlálás, a mértékletesség alól, s úgy tömjük magunkba a finomabbnál finomabb falatokat, hogy majd csak kedden jusson eszünkbe a hasunkon feszülő nadrágra pillantva: talán ezt mégsem kellett volna.

Lehet-e egészséges a húsvét?

25 felett egyre kevesebb kalória kell Születésünktől kezdve folyamatosan nő a napi kalóriaszükségletünk egészen 25 éves korunkig, onnantól azonban a nőknek és a férfiaknak is fokozatosan csökken. Aktivitásunktól is függ a rendelkezésre álló kalóriakeret, a férfiaknak egy nagy aktív életmód mellett ez 16-18 éves koruk között éri el a csúcsot, 3200 kcal/nap. Míg a nagyon aktív életmódot élő nők 14-26 éves korukig maximum 2400 kalóriával gazdálkodhatnak. Ne feledjük azonban, hogy ülő életmód mellett ez a felső határ a férfiaknál 2400 kcal/nap, míg a nőknél 2000 kcal/nap körül alakul.

Sokan, sokféleképpen próbáltak már egészséges húsvétra receptet adni, de valljuk be, ki választaná az extrudált kenyeret, amikor ott a finom kalács? Ki majszolna leheletvékony pulykasonkát, amikor a füstölt kolbászkarikák gyűrűjében oly hívogatóan pöffeszkedik a húsvéti sonka? És akkor még a mellékszereplők színes gárdájáról nem is beszéltünk, egy falat főtt tojás, egy kis sárgatúró, és a burgonyasaláta se maradjon ki. Majd pedig jöhetnek az ínycsiklandó sütemények: zserbó, hatlapos, répatorta, kinél mi a kedvenc. Némi megkönnyebbülést csak a friss tavaszi zöldségek nyújtanak ilyenkor a gyomornak. De vajon kiszámoltuk-e már, hogy egy húsvét vasárnaptól húsvét hétfő estig tartó kétnapos trakta során mennyi kalória csúszik le a torkunkon? Pedig érdemes lenne, főleg annak tükrében, hogy egy normál testsúlyú felnőtt férfi számára a szükséges napi kalóriabevitel legfeljebb 2000-2400 (kortól és aktivitástól függően szélesebb skálán mozoghat), míg a nőknek ennél valamivel kevesebből, napi 1800-2000 körüli kalóriakeretből kellene megúszniuk az ünnepet.

Ne törődjünk bele, az egészségünk bánja

Ilyenkor persze többféle stratégia létezik. Vannak, akik egyszer élünk alapon félreteszik aggodalmaikat és esznek, ami jól esik. Aztán az ünnep elteltével vagy törődnek az így felszaladt plusz kilókkal, vagy nem. Ez sajnos a legkerülendőbb, mégis a legtöbb ember által alkalmazott stratégia, ami, ha csak egy húsvét alkalmával történne meg, még nem lenne tragédia. Ha azonban évek, évtizedek óta rendszeresen ez a forgatókönyv, akkor nagy valószínűséggel már jelentős túlsúllyal küzdünk, ahhoz kapcsolódóan pedig megjelentek az első (sokadik) krónikus betegségeink: magasvérnyomás, diabétesz, kardiovaszkuláris problémák, ízületi fájdalmak. Szerencsére azonban e táborból egyre többen próbálnak valamilyen taktikát alkalmazva egy egészségesebb irány felé elmozdulni. Lássuk, milyen lehetőségek vannak!

"Kalóriacsökkentők" kontra mértékletesek

Akadnak, akik reggel lefutják, letekerik a "kötelező" néhány kilométerjüket, és utána lelkiismeretfurdalás nélkül viszik be a keretükön felüli kalóriákat is, tudván, a rendszeres testmozgással úgyis elégetik azokat. Érdekességképp: 1 kiló hízáshoz "mindössze" 7000 plusz kalória szükséges, míg ugyanennyi súly leadásához már kicsivel több, 7700 kalóriát kell lemozognunk. Éppen ezért vannak, akik megpróbálják lecsökkenteni az ételek kalóriatartalmát, úgy, hogy például sovány sonkából főzik a húsvéti asztalra valót. A sütikbe cukor helyett édesítő kerül, míg a salátákat light majonézzel készítik. Ez nyilván alapos tervezést, és talán még több jártasságot kíván a konyhában, és mindig megvan az esély arra, hogy valamelyik családtag húzni fogja az orrát a diétásabb menü láttán.

Nehéz ellenállni a húsvéti finomságoknak, de kis odafigyeléssel nem kell lemondanunk róluk.

Fotó: Getty Images

Létezik azonban olyan tábor is, amelyik nem hajlandó lemondani a hagyományos ízekről, de nem akar hónapokig böjtölni húsvét után, hiszen épp elég volt előtte 40 napig. Ők általában a mennyiségekre igyekeznek odafigyelni. Nem landol a tányérjukon két szeletnél több sonka. A sütiből is a legkisebb kockát választják, és néha "elfelejtik" megkóstolni a kalácsot, mondván nekik a zöldség jobban ízlik. Természetesen ennél sokkal több megküzdési stratégia is létezik, de talán ezek a leggyakoribbak, illetve az utóbbi három "végtelen" mutációja. Mivel a bemutatott negyedik technika az, mely talán a többség számára betartható lenne - mivel nem kell a kedvelt ízeken változtatni, és a mozgás sem szerepel a programban - így nekik (és mindenki másnak is) segítségül az alábbiakban áttekintjük a hagyományos magyar húsvéti asztalra kerülő ételek kalóriatartalmát, és azért az is odaírjuk megjegyzésképpen, mennyit kellene mozogni ahhoz, hogy ledolgozzuk (átlagos 75 kilós emberrel számoltunk).

Egy hagyományos húsvéti reggelit ennyi idő ledolgozni

Sárgatúró A hagyományos sárgatúró sok magyar család asztalán kap helyet, és a húsvéti fogások közül még a kalóriabarátabbak közé sorolható. A Nosalty receptje alapján általában 1 liter tejből, 10 tojásból és 3 púpos evőkanál cukorból készítik egy csipet sóval, így száz grammjában elpárolgással együtt körülbelül 120 kalória lesz. Ez szeletvastagságtól függően 2-3 szelet. De, ha kerül bele mazsola, akkor még magasabb lesz az energiatartalom. 100 gramm sárgatúrót ledolgozni 24 perc sétával lehet.

Már a 10. század óta hagyomány, hogy az asszonyok, lányok a kalácsot, sonkát, tojást és tormát egy kosárba teszik és húsvét vasárnapján elviszik megszenteltetni, hogy reggel már abból falatozhasson a család. Tegyük fel, az asztalra kerülnek még mellé zöldségek, és van, ahol a füstölt, főtt kolbász sem maradhat ki. Lássunk egy átlagos tányért:

2 szelet kalács / kb. 2x50g = 342 kcal - 83 perc séta

2 szelet zsíros füstölt, főtt sonka / kb. 2x50g = 378 kcal - 43 perc biciklizés

vagy 2 szelet sovány füstölt, főtt sonka / kb. 2x50g = 135 kcal - 12 perc lépcsőzés folyamatosan

2 főtt tojás 161 kcal - 20 perc aerobik

10 karika füstölt főtt kolbász (kb. 50g) 143 kcal - 15 perc úszás

2 adag majonézes torma (kb. 40g) 121 kcal - 24 perc torna

Legyünk nagylelkűek, ne vegyük bele a zöldségeket most ennek a tányérnak a kalóriatartalmába, főleg, mert a fentiekhez képest például 4 kis hónapos retek, 4 szál újhagyma és egy közepes paradicsom együtt mindössze 46 kalória. No, de a fenti tányér tartalmát, ha zsíros, hagyományos sonkával számoljuk, akkor az 1191 kalória, ha sovánnyal, akkor "csak" 948. Na mármost, egy átlagos nőnek ez utóbbi is már a napi kalóriakeretének fele, és akkor még egy szelet süti sem volt a napban, előttünk az ebéd, a vacsora... De a férfiak nagy része is megeszi reggelire a napi kerete majdnem felét.

Ahány ház, annyi szokás

Ebéd tekintetében már nincs olyan könnyű dolgunk, hiszen itt jellemzően két részre szakad az ország. Az egyik, ahol a húsvét vasárnapi menü lényegében egy átlagos vasárnapi felturbózott változata: tyúkhúsleves, rántott hús, sült húsok, töltött dagadó, köretek, saláták, savanyúságok. Míg a másik a hagyományosabb vonal: sült bárány, vagy bárányraguleves, esetleg nyúl kerül az asztalra, és persze emellé jönnek még a válogatott finomságok, köretek, saláták, savanyúságok.

Tyúkhúsleves gazdagon 1 tányér (400 g): 140 kcal - 16 perc biciklizés

Tárkonyos bárányragu leves 1 adag (400 g): 264 kcal - 23 perc lépcsőzés

Báránysült - elkészítési módtól függően (100 g): 188 kcal - 20 perc úszás

Rántott hús (100 g): 215 kcal - 26 perc aerobik

Töltött hús (100 g): 324 kcal - 32 perc kocogás

Sült krumpli sütőben sütve (100 g): 200 kcal - 48 perc séta

Főtt fehér rizs (100 g) 130 kcal - 15 perc biciklizés

Egy szelet répatortát egy óra alatt lehet lesétálni. Fotó: Getty Images

Mennyi séta egy szelet süti?

Néhány éve a Nosalty készített egy felmérést, hogy kiderítse, mik a legnépszerűbb húsvéti fogások, sütemények. Az alábbi top 10-es lista állt össze, lássuk mit jelentnek ezek kalóriában, valamint egy adag "lesétálása" mennyi időbe telik.

diós zserbó: 1 szelet kb. 60 g, 284 kcal - 69 perc

krémes: 1 adag kb. 100 g, 401 kcal - 97 perc

répatorta: 1 szelet kb. 100 g, 263 kcal - 64 perc

mézes krémes: 1 szelet kb. 75 g, 247 kcal - 60 perc

linzer (lekváros): 1 darab kb. 40 g, 168 kcal - 41 perc

kókuszkocka: 1 darab kb. 80 g, 281 kcal - 68 perc

kuglóf: 1 szelet kb. 50 g, 169 kcal - 41 perc

fanta, fantás, mirinda szelet (ezt a hármat most egynek vesszük): 1 szelet kb. 80 g, 160 kcal - 39 perc

tiramisu: 1 adag kb. 100 g, 271 kcal - 66 perc

hatlapos: 1 szelet kb. 50 g, 121 kcal - 29 perc

Ne keseredjünk el

Áttekintve a fentieket sokan biztosan a fejüket fogják, ám a helyzet nem ennyire vészes. Ha megtervezzük, hogy nekünk mennyi fér bele, és előtte akár már néhány nappal elkezdünk beiktatni némi plusz mozgást, akkor megússzhatjuk plusz kilók nélkül a húsvétot. Vagy legalábbis reális képünk lesz arról, hogy mennyit is kell mozognunk ahhoz, hogy a felkúszott zsírpárnákat ledolgozzuk. Érdemes napközben is beiktatni egy-egy egészségügyi sétát, amit az emésztésünk is meghálál majd. Ha pedig nem akarjunk tovább rontani a helyzetet, ne feledjük, a cukros üdítők és az alkoholos italok legalább annyira kalóriadúsak, mint a fenti fogások. Emlékeztetőül álljon itt néhány innivaló kalóriatartalma:

sör: 5 dl, 220 kcal - 25 perc biciklizés

száraz vörös bor: 1 dl, 68 kcal - 16 perc séta

házi pálinka: 50 cl, 112 kcal - 11 perc kocogás

krémlikőr: 50 cl, 164 kcal - 15 perc lépcsőzés

kóla: 2 dl, 88 kcal - 21 perc séta

almalé: 2 dl, 86 kcal - 21 perc séta

baracklé: 2 dl, 88 kcal - 21 perc séta

narancslé: 2 dl, 84 kcal - 20 perc séta

Mennyit egyen a gyerek?

Nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy mi kerül a gyermek tányérjára. Ehhez azonban nem árt tudnunk, hogy kamaszkorban jóval több kalóriára van szükségük, mint akár egy felnőtt embernek. Egy aktívan sportoló 16-18 éves fiú napi kalóriaigénye 3200 körül alakul, míg egy kamaszlányé 2400. Ha azonban nem sportolnak, akkor ennél jóval kevesebbel kell beérniük, hogy elkerüljék a hízást. Fiúknál ez legfeljebb 2400, lányoknál maximum 1800 kalória. 13 év alatt fiúknál ez 1800-2000, lányoknál 1600 körül alakul a Magyar Nemzeti Szívalapítvány táblázata alapján.

A kalóriaértékeket a Nosalty-n megadott tápanyagértékekre, valamint erre és erre az adatbázisra támaszkodva átlagoltuk.