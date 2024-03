Megehetjük a festett főtt tojást?

Ismét egy fontos, sokakat érintő kérdéssel fordultak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). Egy levélíró ezúttal arra volt kíváncsi, hogy vajon el lehet-e fogyasztani a húsvéti hímes tojást. A szakértők teljes válaszát a Nébih Facebook-posztjában olvashatod el, de az alábbiakban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban.

Nem mindegy, mivel festjük be a húsvéti tojásokat. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, mivel van festve

A szakemberek véleménye szerint jobb, ha nem fogyasztjuk el az olyan festett tojásokat, amelyeket nem mi magunk készítettünk, ezáltal nem tudjuk megmondani, hogy pontosan milyen festéknek köszönhetik különleges külsejüket. De még a saját kezűleg készített hímes tojások esetében sem árt az óvatosság – figyelmeztettek.

Bár a tojásfestésre szánt színezők legtöbbször ételfestéket tartalmaznak, így a héjon átszivárgó festékanyagok nem jelentenek élelmiszerbiztonsági kockázatot, mégis azt tanácsolnánk, hogy mindenképp olvassuk el a festéken található tájékoztatót!” – fogalmaztak a Nébih szakértői.

Ezek a legjobb természetes színezőanyagok

A biztonság kedvéért inkább te is olyan színezőanyagokat válassz, amelyek biztosan nem okoznak problémát akkor sem, ha a héjon át a főtt tojásba kerülnek. A természetes festékek nagy része ráadásul beszerezhető a piacon, de az is lehet, hogy némelyik már lapul is otthon a kamra polcán. Mutatjuk, milyen alapanyaggal milyen színűre színezheted húsvéti tojásaidat.