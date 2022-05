Mi igaz a citromos víz csodájából?

"A víz és a citromlé önmagában egyaránt egészséges. Ha azonban összekeverjük őket, egészségesebbé válnak?" - teszi fel a kérdést a The Conversation oldalán megjelent cikkében Evangeline Mantzioris dietetikus, a Dél-ausztráliai Egyetem táplálkozástudományi programjának vezetője. Mint írja, a kérdésre adandó rövid válasz csupán annyi, hogy: nem! Másfelől ugyanígy valószínűtlennek nevezi azt is, hogy a citromos víz fogyasztása hosszú távon bármilyen problémát okozhatna a szervezetben. De lássuk, mit is jelent ez részleteiben.

Hasznos-e a citromos víz C-vitamin-tartalma?

Maga a citromlé bővelkedik C-vitaminban, amelyről jól ismert, hogy súlyos hiánya skorbutos megbetegedést okoz. A skorbut a történelmi korok hajósainak jellemző betegsége volt, akik a hosszú utazások alkalmával nem jutottak friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz, ezáltal C-vitaminhoz sem. Hasonlóan súlyos hiányállapot azonban ma már nagyon ritkán fordul elő a fejlettebb országokban. Mi több, a hazai felnőtt lakosság átlagos C-vitamin-bevitele a 2014-es OTÁP-felmérés eredményei szerint mind az európai, mind a magyar ajánlást meghaladja.

A citromos víz nem csodaszer, de aki szereti, nyugodtan fogyaszthatja rendszeresen. Fotó: Getty Images

Ezzel együtt stresszes, fárasztó időszakokban, akut megbetegedések idején megemelkedhet a szervezet vitaminigénye, így a szokásos bevitel mellett is kialakulhat kisebb-nagyobb hiány. Ilyen esetekben valóban hasznos lehet a citromos víz C-vitamin-tartalma. Érdemes azonban megemlíteni, hogy amennyiben egyébként is elegendő C-vitaminhoz jutunk a táplálkozásunk révén, úgy nem szükséges azon felül további mennyiséget magunkhoz venni, vízben oldható vitaminként ugyanis a felesleges C-vitamin a vizelettel rövidesen kiürül a szervezetből.

Mi másra lehet még jó a citromlé?

Feltételezések szerint a citrom leve a C-vitaminon túl egyéb módokon is segítheti egészségünk megőrzését, mindazonáltal a téma kapcsán eddig született kutatási eredmények meglehetősen vegyesek. Mantzioris példaként említ egy 2016 júliusában közölt iráni tanulmányt, amely arra kereste a választ, hogy a citromlé miként hat a magas koleszterinszinttel élők állapotára. A kísérlet nyolc hete után sem találták azonban számottevő javulást az érintett alanyok vérnyomás- és vérzsírértékeiben, testsúlyában. Ezzel szemben egy 2020. márciusi tanulmány szerzői a European Journal of Nutrition című folyóiratban arra a megállapításra jutottak, hogy amennyiben citromlével együtt fogyasztjuk a kenyeret, az kevésbé emeli meg a vércukorszintet, mintha teát vagy tiszta vizet innánk mellé. Ugyanabban az évben hasonló eredményeket hozott egy kisebb japán vizsgálat is citromlével és rizzsel.

A kutatók úgy vélik, a jelenség hátterében a citromlé savassága állhat, amely gátolja egy enzim, az amiláz működését a nyálban. Mivel az amiláz fontos szerepet játszik abban, hogy a keményítő lebontása már a szájban megkezdődjön, ezért a citromfogyasztás lassítja a folyamatot, elnyújtva így az adott ételből származó cukor felszívódását és véráramba kerülését. Cukorbetegek esetében ez segíthet enyhíteni a vércukorszintben evés után bekövetkező kiugrásokat, habár pusztán elméletről beszélhetünk, amelyet még nem támasztottak alá tudományos kutatások. Megfigyeléses alapon, de olyan tanulmányok is születtek, amelyek a citrom egyes tápanyagait a diabétesz kialakulásának csökkent kockázatával hozzák összefüggésbe. Mantzioris szerint azonban, amennyiben ezek a pozitív hatások valósak is, akkor is valószínű, hogy a citromban rejlő lehetőségeket bármilyen formában fogyasztva kiaknázhatjuk. Csak emiatt nem kell langyos citromos vizet innunk.

Mi a helyzet a méregtelenítő, energizáló és nyugtató hatással?

Fontos hangsúlyozni, hogy szervezetünk bármiféle segítség nélkül is gondoskodni tud a méregtelenítésről. A toxinok és felesleges tápanyagok lebontása a májban történik, majd a vesék közreműködésével vizelet útján szabadulunk meg a nemkívánatos anyagoktól. Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy a fokozott C-vitamin-bevitel bárhogyan is hatékonyabbá tenné ezt a testi funkciót. Éppen ezért bármilyen állítást, amely arra utal, hogy a citromos víz méregtelenítő hatással bír, nyugodtan vehetünk hamisnak a dietetikus szerint. Egyszersmind gondoljunk arra, hogy amennyiben valóban szükségünk lenne méregtelenítése, az minden bizonnyal azt jelentené, hogy egyszersmind májátültetésre is szorulunk.

Ami a citromlé energiát adó mivoltát illeti, legfeljebb placebohatásról beszélhetünk. Kétségtelenül jól esik egy pohár citromos víz, amikor például egy intenzív edzésben megszomjazunk, de ez minden, semmi több. Az ellenkezője azonban igaz, hiszen a legtöbb tápanyagról elmondható, hogy hiányállapotuk fáradtságérzéssel, kimerültséggel jár. Végezetül arról, hogy a citromos víz tényleg megnyugtat-e, Mantzioris úgy véli, inkább csak a folyadék hőmérséklete a mérvadó. Egyesek számára a meleg italok hatnak megnyugtatólag, mások számára inkább a hidegek. "A legjobb hőmérséklet az iváshoz azonban mindig az, amely mellett a legnagyobb valószínűséggel iszunk eleget testünk megfelelő hidratálásához" - hangsúlyozza a szakember.

Okozhat-e bajt a citromos víz?

A citromos víz savas kémhatású, ezáltal képes lehet károsítani a fogzománcot. Ugyanez elmondható ugyanakkor bármilyen savas italról, beleértve például a szénsavas üdítőket vagy a narancslevet. A savas erózió kockázatát fogorvosok ajánlása szerint minimálisra szoríthatjuk néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. Érdemes például tiszta csapvízzel öblögetni, miután citromos vizet ittunk, illetve cukormentes rágógumival beindíthatjuk a nyáltermelődést, ami szintén hasznos. Az iváshoz használjunk szívószálat, így a savas folyadék kevésbé kerül közvetlen kontaktusba a fogakkal. Emellett evés, ivás után ne mossunk azonnal fogat.

Vannak, akik arra panaszkodnak, hogy a citromos víz fogyasztása irritálja a hólyagjukat, ezért gyakrabban éreznek vizelési ingert, főként éjszakánként. Ilyen esetekben nyilván célszerű lehet inkább tiszta vizet innunk. Mindazonáltal egy 2022-ben az International Urogynecology Journal című folyóiratban megjelent tanulmány nem talált kapcsolatot a citromos italok és a hólyagirritáció között. Mások szerint a citromos víz súlyosbíthatja a reflux tüneteit, de tudományos megerősítést még ez a feltételezés sem nyert eddig.

A végső kérdés tehát, hogy igyunk-e egyáltalán citromos vizet. Mantzioris szerint mindenki, aki szereti, nyugodtan megteheti. Ha azonban nem kedveljük az ízét, akkor sem maradunk le semmiről. C-vitaminhoz más citrusfélék gyümölcséből is éppúgy hozzájuthatunk, ahogy egyéb gyümölcsök és zöldségek is kiváló forrásai. A citromlevet pedig nem csak vízzel elegyíthetjük, hiszen a többi között húsok, saláták vagy zöldségek ízesítéséhez is pazar megoldást kínál.