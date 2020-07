Mennyire egészséges a himalájai só?

Mennyi sót lenne szabad naponta elfogyasztanunk? Részletek itt.

Ahogy egyre inkább teret nyert az elmúlt időkben a tudatos és egészséges táplálkozás, számos olyan élelmiszert is pótolni kellett, amelyek addig alapvetően étrendünk szerves részét képezték. Így történt ez a konyhasóval is, amelyről kiderült, hogy a többi között fokozza például amagas vérnyomáskockázatát. Csakhogy ételeink sokat veszítenek élvezeti értékükből só nélkül, tehát szükség volt egy egészségesebb alternatívára.

Különleges megjelenése sokak számára izgalmas alternatívává varázsolja a himalájai sót. Fotó: Getty Images

Az Index cikke szerint e tekintetben éppen jókor jött be a köztudatba a himalájai só. Rózsaszín megjelenésével elütött a fehér konyhasótól, idővel pedig a marketing egészségesebbnek kiáltotta ki, megadva ezzel a lehetőséget az ételek bűntudatmentes ízesítésére. Ezzel együtt azonban a himalájai só valójában alig-alig tér el az egyszerű konyhasótól. Összetételének 98 százalékát ugyanúgy a nátrium-klorid teszi ki, azaz hiába tartalmaz nyomokban több ásványi anyagot fehér riválisánál, ennek pozitív egészségügyi hatása elenyésző, figyelembe véve, hogy milyen kis mennyiségben fogyasztunk egyébként sót.

Az is igaz, hogy kevésbé feldolgozott, mint a fehér só, amely őrléskor veszít valamelyest eredeti összetételéből, illetve gyakran kezelik csomósodás ellen is. Mindazonáltal az egészségre gyakorolt hatása ezeknek az eljárásoknak is rendkívül minimális. A himalájai só valódi előnye leginkább abban rejlik, hogy nagyobb darabokban lehet kapni, valamint enyhén sósabb is az íze, azaz kevesebb mennyiséggel is elérhetjük a kívánt ízhatást. Összességében tehát ténylegesen csökkentheti a nátriumbevitelünket, eközben viszont nagy hátránya, hogy nem tartalmaz jódot. Márpedig Magyarország területének jelentős része jódhiányos terület, azaz nagy szükségünk van a jódpótlásra.

Összességében tehát elmondható, hogy a himalájai só főként megjelenésében tér el az egyszerű konyhasótól, azt azonban nem lehet kijelenteni, hogy minden kétséget kizáróan egészségesebb alternatíva lenne. Arról nem is beszélve, hogy nevével ellentétben még csak nem is a Himalájából származik, hanem a több száz kilométerrel távolabb fekvő, pakisztáni Khewra sóbányából.