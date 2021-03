Még egy érv a kávé mellett

Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a mértékletes kávéfogyasztásnak számos jótékony hatása van: egyebek mellett segít a Parkinson-kór, azAlzheimer-kórés a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának csökkentésében, javítja a memóriát és a koncentrációképességet, illetve gyorsítja az anyagcserét. Egy friss kutatás pedig - amelynek eredményeiről az Independent írt - most arra is rámutatott, hogy férfiak esetében a kávé a hallást is védheti.

Csökkenti az időskori hallásvesztés veszélyét

A madridi Autonomous Egyetem kutatói 36 923 középkorú vagy idősebb nő és férfi kávéfogyasztási szokásait követték nyomon 11 éven keresztül. A résztvevők hallását a vizsgálat kezdetén, és később még további két alkalommal ellenőrizték. Azt találták, hogy azoknál a férfiaknál, akik legalább egy, de legfeljebb 4 és fél csésze kávét isznak meg naponta, 15 százalékkal kisebb a veszélye az időskori hallásvesztésnek, mint azoknál, akik nem kávéznak. A szakemberek szerint ez a kávé antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhető. Azt is megállapították továbbá, hogy a hallásra tett pozitív hatás tekintetében nincs különbség aközött, hogy a kávé koffeintartalmú, koffeinmentes, szűrt vagy éppen szűretlen.

A kávéfogyasztásnak számos jótékony hatása ismert. Fotó: Getty Images

A kutatók a nemek közti élettani különbségekkel magyarázták, hogy a nőknél miért nem igazolódtak a férfiakéhoz hasonló eredmények. A nők szervezetében a férfiakénál magasabb az ösztrogén hormon szintje, amely természetes módon védi őket az időskori hallásvesztés ellen. Mivel a nők véráramában már eleve nagy mennyiségű hormon kering, a kutatók szerint az étrend hatása "kevésbé lehet releváns".

400 g koffein naponta

A vizsgálatot végző egyik kutató, Dr. Marcos Machado-Fragua ugyanakkor figyelmeztetett: megállapításaik nem indokolják a túlzott mértékű kávéfogyasztást a hallásvesztés kivédése érdekében, főleg azok esetében nem, akiknek a koffeinfogyasztáshoz köthető egészségügyi problémájuk van. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlása alapján egyébként a felnőtteknek 400 g koffeinnél nem szabadna többet fogyasztaniuk naponta - ez a mennyiség körülbelül négy csésze kávénak felel meg.