Koronavírus: nem ürülnek ki a magyar boltok

A koronavírus-járvány magyarországi kezdetén néha elfogytak az alapvető élelmiszerek a boltokból. Üressé váltak a húspultok, és alig lehetett étolajhoz, liszthez, rizshez, burgonyához, sóhoz, cukorhoz vagy élesztőhöz jutni. A tartós élelmiszerhiány veszélye azonban nem fenyegetett, mivel természeti adottságai miatt Magyarország nemcsak hogy önellátó élelmiszerből, de egyben jelentős exportőr is - olvasható a Debreceni Egyetem oldalán.

Mindenkinek jut elég élelmiszer

A koronavírus által kiváltott felvásárlásilázlecsengése után most több ágazatban már inkább a készlet-felhalmozódással és az eladásokkal van probléma - ismertette Szakály Zoltán, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézetének igazgatója. Mint mondta, a kereskedelmi adatokon is látszik, hogy a lakosság a túlzott felhalmozást követően most már kevesebbet költ élelmiszerekre, és már nem naponta, hanem inkább hetente egy-két alkalommal végeznek nagyobb beszerzést. A legfontosabb azonban az, hogy Magyarország élelmiszer-ellátása mind mennyiségi, mind minőségi szempontból folyamatos lesz a jövőben is - jegyezte meg a szakember.

Magyarországot nem fenyegeti élelmiszerhiány veszélye. Fotó: Getty Images

Nőnek a biztonsági készletek

Az elmúlt években sok hazai nagy élelmiszergyártó és áruházlánc a folyamatos alapanyag-ellátásnak köszönhetően arra törekedett, hogy szinte semmi ne legyen raktáron, "ne álljon benne a pénz". Eddig azonban gyorsan és viszonylag zökkenő mentesen lehetett távoli piacokról beszerezni, és ilyen piacokra eljuttatni a terméket. A koronavírus-járvány miatt kialakult krízis pont ezeket a globális ellátási láncokat teszi tönkre, ezek ugyanis megszakadnak. Ezért az várható, hogy ezek a cégek rövid távon növelni fogják az úgynevezett biztonsági készletek arányát, ami sajnos költségekkel jár - véli Felföldi János, a Debreceni Egyetem Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézetének vezetője. A jelenlegi helyzetből való kilábaláshoz minél hamarabb biztosítani kell a mezőgazdasági és élelmiszeripari alapanyagok, valamint a félkész és a késztermékek szállítását - tette hozzá.

A koronavírus okozta helyzet miatt az országok minden bizonnyal nagyobb mértékben fognak önellátásra berendezkedni, rövidebbek lesznek az értékesítési utak és erősödnek a helyi élelmiszer-ellátási láncok. Tehát az import esetleges leállása sem lehet akadálya annak, hogy a magyar élelmiszeripar ki tudja elégíteni az alapvető élelmiszerek iránti hazai igényeket - emelték ki a szakemberek.

