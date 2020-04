Koronavírus: világszerte közel 145 ezer áldozat

A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, a számuk 671 331. A halálos áldozatok száma 33 284, a gyógyultaké 56 236. Eddig 3 401 064 tesztet végeztek el, ebből 550 579-et a járvány által leginkább sújtott New Yorkban. Csütörtöki sajtókonferenciáján New York állam kormányzója, Andrew Cuomo az általa irányított állam gazdaságának és mindennapi életének fokozatos újraindításáról beszélt, erről mi is írtunk. Bejelentette ugyanakkor, hogy a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás szabályainak érvényét május 15-ig meghosszabbítja.

Spanyolország: még mindig óvatosnak kell lenni

Spanyolországban 184 948-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 19 315-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 74 797-re. A járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de várható, hogy újból meghosszabbítják. Salvador Illa egészségügyi miniszter hangsúlyozta: a járvány terjedésének lassulása jelzi, hogy jó az irány, de még mindig óvatosnak kell lenni, hogy ne alakuljon ki újabb hulláma a fertőzéseknek. Portugáliában eddig 18 841 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 629-en elhunytak a kórban. Az országban csütörtökön újabb két héttel - május 2-ig -meghosszabbították az új típusú koronavírus-járvány miatt elrendelt egészségügyi veszélyhelyzetet.

Olaszországban 168 941-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 22 170-re a halálos áldozatoké, a gyógyultak száma 40 164. A kormány a mindennapi élet lassú, fokozatos, lépésről lépésre zajló újraindítását szorgalmazta. Franciaországban 147 091 fertőzöttet és 17 941 halálos áldozatot tartottak nyilván péntek reggel, a gyógyultak száma 33 327. Az adatok emelkedése egyébként lassul, ez arra utal, hogy a járvány elérte a tetőzést. Ettől függetlenül Emmanuel Macron elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.

Maszkot viselő idősek ülnek egy padon Párizsban. Fotó: Getty Images

Németországban megkezdik a korlátozások lazítását

Németországban 137 698 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 4052 elhunyt, a gyógyultak száma 77 000. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdán kötött megállapodása szerint április 20-án megkezdik a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását. Az Egyesült Királyságban 104 147 dokumentált fertőzött és 13 759 halálos áldozat van, a gyógyultak száma 377. A brit kormány közölte, hogy a következő három hétben még nem enyhíti az új koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokat.

Lengyelországban április 20-tól enyhítenek a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedéseken, az egészségügyi szabályok betartása mellett egyszerre többen tartózkodhatnak majd a boltokban és templomokban, újból megnyitják az erdőket, parkokat - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő csütörtöki sajtóértekezletén. Az országban friss adatok szerint 8214 fertőzött van, és eddig 318 emberéletet követelt a járvány.

Vuhanban korrigáltak az adatokon

Iránban 77 995 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4869, 52 229-en pedig felgyógyultak a betegségből. Törökországban 74 193-an fertőződtek meg, a halottak száma 1643, a gyógyultaké pedig 7089. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 428 esetet tartottak nyilván péntek reggel. A halálos áldozatok száma Vuhanban egy korrekciót követően 1290 fővel 3869-re nőtt, amivel 4600 fölé kerülhet az országos halálesetek száma. A betegségből már 78 445-en felgyógyultak.

