Koronavírus: képes ételekkel is terjedni?

Továbbra sincs bizonyíték arra, hogy az új típusú koronavírus élelmiszer vagy élelmiszer-csomagolás útján terjedhetne - jelentették ki határozottan az Egyesült Államok egészségügyi tisztviselői. Ahogy a MedicineNet portál is írja, az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 117 millió főt, ám mindeddig egyetlen esetben sem találtak bizonyítékot arra az epidemiológus szakértők, hogy az élelmiszerek vagy élelmiszer-csomagolások közvetítésével lenne képes terjedni a SARS-CoV-2 vírus.

A házhoz rendelt ételek és azok csomagolása is veszélytelen a koronavírus szempontjából.

Fotó: Getty Images

Nem gyomor-bélrendszeri fertőzés

"Több mint egy év telt el azóta, hogy az új típusú koronavírus miatt globális egészségügyi vészhelyzet lépett életbe, de mind az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hivatala (FDA), mind a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) hangsúlyozza, nem találtak hiteles bizonyítékot arra, hogy a SARS-CoV-2 vírus az élelmiszerek vagy azok csomagolásának közvetítésével terjedne emberre. Az élelmiszerellátás biztonságába vetett bizalmunk továbbra is szilárd, és a nemzetközi tudományos szakemberek egyöntetűen hisznek abban, hogy sem az ételek, sem a csomagolásuk nem terjesztik a koronavírust" - nyilatkozta dr. Janet Woodcock, az FDA megbízottja.

h i r d e t é s

A világszerte eladott élelmiszer 17 százaléka a szemétben végezte 2019-ben. Kattintson a részletekért!

A szakértők szerint fontos megjegyezni azt is, hogy a koronavírus okozta COVID-19 egy légzőszervi betegség, amely elsősorban a levegő közvetítésével terjed emberről emberre, ellentétben az olyan gyomor-bélrendszeri fertőzésekkel, mint például a norovírus vagy a Hepatitis A, amelyek gyakran a fertőzött ételek elfogyasztása miatt betegítenek meg. Az élelmiszerek mikrobiológiai specifikációival foglalkozó nemzetközi bizottság is kiemelte, hogy bár a járvány kirobbanása óta többszörösére növekedett az ételkiszállítások és a házhoz szállított bevásárlások száma, ez nem hozható összefüggésbe az esetszámok növekedésével, hiszen semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy a vírus az élelmiszerek csomagolásán fertőzőképes maradna.

A melegben elpusztul a vírus

Persze ez nem azt jelenti, hogy az általános higiéniás előírásokat is figyelmen kívül hagyhatjuk, a szakértők továbbra is azt javasolják, hogy felhasználás előtt alaposan mossuk meg a zöldségeket-gyümölcsöket, és a boltból hazaérve ne maradjon el az alapos szappanos kézmosás sem. Amiatt azonban úgy tűnik, nem kell izgulnunk, hogy a házhoz rendelt pizza, leves vagy bármilyen készétel veszélyes lehet - a SARS-CoV-2 vírus ugyanis hőérzékeny, ezért a meleg ételekben rövid idő alatt hatástalanná válik. Gond legfeljebb akkor lehet ezekkel a típusú ételekkel, ha közvetlenül az elfogyasztás előtt egy igazoltan fertőzött személy ráköhög vagy rátüsszent az elkészült fogásra - ami az éttermek szigorú higiéniai előírásainak fényében nem tűnik reális veszélynek -, ám ez esetben is jó eséllyel elkerülhetjük a megbetegedést, ha fogyasztás előtt újramelegítjük a kapott ételt. Ha mégis lennének fenntartásaink, a legtöbb ételkiszállító cégnél ma már elérhető az érintésmentes kiszállítás opció, így elkerülhetjük a futárokkal való közvetlen találkozást, az ételek csomagolását pedig áttörölhetjük egy fertőtlenítő kendővel, mielőtt kibontanánk azokat.

Gyengébb lehet a jelenleg alkalmazott vakcinák és egyes monoklonális antitestek hatékonysága az új koronavírus brit és dél-afrikai variánsával szemben - állapították meg amerikai kutatók. Felfedezésük szerint az újrafertőződés kockázatát is fokozza a két variáns. Erről bővebben ide kattintva olvashat.