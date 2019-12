A gyomorinfluenzát így küzdhetjük le

A megelőzés fontos eszköze

A norovírus gyakran terjed olyan ételeken keresztül, amelyeket egy már fertőzött személy érintett vagy készített - az ünnepi időszakban pedig sok a közös családi, baráti ebéd, vacsora, ami növeli a megfertőződés esélyét. Emellett télen több időt töltünk a négy fal között, emiatt is jobban terjednek a különféle fertőzések. A megelőzés egyik fontos eleme, hogy ezekben a hónapokban még többször és alaposabban kell kezet mosni a szokásosnál, de természetesen ezzel sem lehet teljesen kizárni az esélyét, hogy mi is elkapjuk a vírust.

A téli időszakban gyakoribb a gyomorinfluenza

Fontos a folyadékpótlás

Ha már megvan a baj, akkor az egyik legfontosabb, hogy igyunk minél több folyadékot. A hányással, izzadással, hasmenéssel a szervezet rengeteg vizet veszít, amelyet mindenképpen pótolni kell a gyorsabb gyógyuláshoz. Ha az émelygés miatt másképp nem megy, akkor igyunk gyakran apró kortyokat, esetleg szopogassunk jégkockát, ha jól esik. Ha semmiképpen sem marad meg bennünk a folyadék, és olyan tüneteket kezdünk tapasztalni, mint fejfájás, izomgörcsök, sötét színű vizelet vagy a vizeletürítés gyakoriságának látványos csökkenése, forduljunk orvoshoz, mert lehet, hogy infúzióra lesz szükségünk.

Pihenésre van szükségünk

Ha gyomorinfluenzánk van, vegyük komolyan, amit egyébként a legtöbb betegségnél elmond az orvos is: azaz pihenjünk sokat. Maradjunk ágyban, mert a szervezetnek pihenésre van szüksége ahhoz, hogy leküzdje a fertőzést, ha elmegyünk dolgozni vagy az ügyeinket intézni, csak annyit érünk el, hogy a betegség hosszabb lefolyású lesz.

Nem mindegy, mit eszünk

A táplálkozásunkra is fordítsunk gondot, és kövessük a BRAT diétát, amelyben banán, rizs, alma és pirítós szerepel. Ezeket az ételeket könnyű megemészteni, a bennük lévő szénhidrát energiát ad, és segítenek pótolni az elvesztett tápanyagokat is. A banánban sok a kálium, az almában a pektin, a rizsben és a pirítósban pedig a rost: ezek mind jótékony hatást gyakorolnak a kimerült szervezetre, illetve emésztőrendszerre.

Segíthet a gyömbér is

Jó ötlet lehet ilyenkor a gyömbértea, illetve a gyömbérgyökér rágcsálása is - kutatások szerint a gyömbér nemcsak az émelygés és a hányinger leküzdésében segíthet, hanem hányáscsillapító hatása is van. Ha egy-két napon belül nem javulnak a tünetek, bevethetünk valamilyen recept nélkül kapható hasfogót, illetve fájdalomcsillapítót is a görcsök, illetve a fejfájás enyhítésére.

Sokáig fertőzőképes a vírus

Nagyon fontos, hogy ha 3-4 nap után sem érezzük magunkat jobban, akkor mindenképpen menjünk orvoshoz. Ezen kívül legyünk tisztában azzal is, hogy miután jobban leszünk, a vírus akár 2-3 hétig is fertőzőképes maradhat a szervezetünkben, így fordítsunk fokozott figyelmet a higiéniára ebben az időszakban.

