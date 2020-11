Koronavírus: változás az ételkiszállításban

A vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este hét órás bezárás, onnan este 8 után is házhoz lehet szállítani az ételeket-italokat. A koronavírus-járvány hatásait mérséklő ad csökkentést azonban a kiszállításra nem lehet alkalmazni, ezért a számlát meg kell osztani - a szállítás díja továbbra is 27 százalékos áfával terhelt tétel lesz - ismertette az MTÜ vezérigazgatója.

Segítik az ágazat túlélését

Nem kérdés, hogy rendkívüli időket él mindenki, ahogy az sem, hogy le fogjuk győzni a koronavírust. Addig azonban néhány hosszú és kemény téli hónapot kell átvészelni - fogalmazott Guller Zoltán. Kiemelte, hogy a kormány most újabb intézkedéseket hozott, amelyekkel az ágazat túlélését segíti. Megtérítik például a szállodák november 8-áig beérkezett, a zárás utáni 30 napra vonatkozó foglalások értékének 80 százalékát. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket erre az időszakra. Az éttermek dolgozói esetében pedig az állam átvállalta a munkabér 50 százalékát és a járulékfizetését. Mindez jelentős segítség az ágazatban tevékenykedő cégeknek és munkavállalóknak a vezérigazgató értékelése szerint.

A járulékfizetési kötelezettséget egyébként a szabadidős és szórakoztató tevékenységet végző szolgáltatók számára is felfüggesztette a kormány, így az ő dolgozóik után szintén nem kell járulékot fizetni erre a 30 napra a koronavírus-helyzet miatt. Ebbe a csoportba tartoznak például a mozik, a színházak, a múzeumok, az állatkertek, a sportlétesítmények, az edzőtermek, a konferenciák, a bemutatók is. Hatályba lépett továbbá az az utazásszervezőket érintő intézkedés is, miszerint a vagyoni biztosítékot a 2019-es lezárt forgalmuknak csak az 50 százaléka után kell megfizetni. Mivel a 2019-es év erősebb volt, mint az idei lesz, ez a kisebb utazási irodáknak óriási lehetőség az életben maradáshoz - mondta Guller Zoltán.

