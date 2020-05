Mi a legjobb módja a gyümölcs- és a zöldségmosásnak?

A termények, például a saláta megmosása nem véd meg önmagában a betegséggel fenyegető baktériumoktól, például az E. colitól. Egy nemrégiben készült amerikai tanulmány megállapította, hogy a leveles zöldségek leöblítése vagy vízben áztatása öntése nem csökkenti jelentősen azE. colibaktériumok jelenlétét a növények felszínén. Egy másik tanulmány pedig, amely a Georgiai Egyetemen készült, úgy találta, hogy a speciálisan gyümölcsmosásra tervezett termékek még kevésbé voltak hatékonyak, mint a tiszta víz, ha az E. colit kellett eltakarítani. Ez elég rossz hír, de szerencse, hogy igen kicsi a valószínűsége, hogy valaki ezzel a mikrobával fusson össze a boltból vagy akár a piacról hazavitt zöldségeken vagy gyümölcsökön.

A főszabály, hogy a gyümölcsöt és a zöldséget meg kell mosni. Ha lehet, fogyasztás előtt

Lehet, hogy az E. colit nem könnyű lemosni, de mégis van egy sor jó okunk a termények megtisztítására. A talajból ugyanis számos nem kívánatos anyag kerülhet a zöldségek és a gyümölcsök felszínére. Amikor el kell távolítani a szennyeződést, vagy bármi mást, ami betegséget okozhat - például a terményt megtapogató másik vásárló ujjáról származó kórokozókat -, akkor az egyszerű öblítés is megteszi. S ha lehetséges, át kell dörzsölni és meg kell szárítani a gyümölcsöt és zöldségét. Általában ez a leghatékonyabb tisztítási módszer.

Megmosni közvetlenül fogyasztás előtt

Természetesen az alkalmazandó eljárás termékről termékre más és más. Egy almát, amelynek sima a héja, érdemes folyóvíz alatt átdörzsölni és leöblíteni. A tisztítás hatásosságát vizsgáló tanulmány szerint az ilyen mosás és egy tiszta konyharuhával való szárítás révén a mikroorganizmusok száma jelentősen csökken. Bár ez a módszer alma, körte és más kemény héjú gyümölcsök és zöldségek esetében működik, a bogyós gyümölcsöknél már nyilvánvalóan nem alkalmazható. A málnát vagy epret nem lehet dörzsölni. Ezeknél az étkezés előtti erős öblítés a legjobb. A "közvetlenül étkezés előtt" kitétel fontos. A nedvesség ugyanis elősegítheti a baktériumok szaporodását. Különösen nyáron kell erre figyelni, hiszen a bogyós gyümölcsöket igazából meg sem lehet szárítani.

Arról is meg kell győződni, hogy bármi, ami a termékkel az öblítés és az étkezésre való előkészítés során érintkezhet - beleértve a kezünket, a szűrőedényt, a salátacentrifugát, a tányért, az evőeszközt, vagy bármi mást - tiszta-e. Ha nem tartjuk be ezeket az óvintézkedéseket, körülbelül akkora valószínűséggel juttatunk a szervezetünkbe valamilyen fertőző ágenst, mintha nem mosnánk meg a terményeket.

Van néhány sokak által használt módszer, amelyet azonban szükségtelen követni. Felesleges vízzel teli mosogatóban áztatni vagy kefével sikálni a zöldséget, gyümölcsöt, vagy szódabikarbónát használni a növényvédő szerek eltávolítására. Az első két módszer nagyobb valószínűséggel szennyezi a termékeket, mint a fertőtlenítene. Aszódabikarbónaugyan valóban eltávolíthatja a peszticidek maradványait a gyümölcsök felszínéről, de kevés bizonyíték van rá, hogy a boltban vásárolt termékek szennyezettsége bármilyen egészségi kockázatot jelentene. Ha valaki nagyon aggódik a kemikáliák miatt, akkor a lehetőségeihez mérten inkább vásároljon bioterményeket.

Előrecsomagolt termékek

Ha az előrecsomagolt termékek zacskóján az olvasható, hogy fogyasztásra kész, akkor felesleges tovább mosogatni. Az üzemi körülmények között ugyanis professzionális tisztító és fertőtlenítő technológiákat alkalmaznak, s otthon nagy valószínűséggel nem fogunk jobb eredményt elérni. Amire csak az van írva, hogy előmosott vagy mosatlan, azt nyilvánvalóan meg kell tisztítani. Ugyanez a helyzet az üzletekben tálcára vagy rekeszekben kihelyezett terményeknél, és a piaci vásárlás esetében is. A frissen szedett gyümölcs és zöldség is mindig megmosandó. Még akkor is, ha saját kertünkből származik, ugyanis a szabad környezetben akár a legkedvesebb szomszédtól is átkerülhetnek szennyező anyagok.

Ha ellenőrzött helyről származó terményt vásárolunk, akkor elég az alapos mosás, ha lehetséges akkor a kézzel való ledörzsölés, majd a szárítás, ha biztonságosan szeretnénk nyers terményt fogyasztani. Tökéletes tisztaságot nem igen fogunk elérni, de arra nincs is szükség, mert a szervezetünk védekezőrendszere ritka esetektől eltekintve elbánik a maradék kórokozókkal. Sőt ez jelenti azt a gyakorlást, amelytől még hatékonyabb lesz a védelmünk. A mosatlan zöldség és gyümölcs azonban olykor veszélyes lehet, azaz a tisztítás cseppet sem felesleges.