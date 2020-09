Koronavírus: ilyen testsúlynál a legveszélyesebb

Napokig elhúzódó, magas lázzal és az influenza tüneteihez hasonló panaszokkal kereste fel néhány hónapja a Vermonti Egyetem Orvosi Központjának sürgősségi osztályát egy férfi. Még csupán a harmincas éveiben járt és semmilyen betegséggel nem küzdött, egyetlen egészségügyi problémája a túlsúly volt. A kórházban a koronavírustesztje pozitív lett, mivel pedig a légzése egyre nehézkesebbé vált, néhány órán belül lélegeztetőgépre kellett kapcsolni. Állapota rohamosan romlani kezdett, két hét múlva pedig a férfi elhunyt - számol be a tragikus esetről a Science magazin.

48 százalékkal nagyobb arányban halnak bele a betegségbe

A történet sajnos nem egyedülálló, a kórházakból érkező adatok mind arra utalnak, hogy a testsúly komoly hatással lehet arra, hogy a fertőzött személynél milyen súlyos betegséget okoz a koronavírus. Ezt már több nagyobb kutatás is megerősítette, a közelmúltban az Obesity Reviews adott ki a témával kapcsolatban egy átfogó riportot, amelyben közel 400 ezer beteg egészségügyi adatait elemezték.

A kutatást a North Carolina Egyetem végezte, melynek eredménye szerint azokra az emberekre, akiknél a testtömeg-index (BMI) meghaladja a 30-at, minden szempontból nagyobb veszélyt jelent a koronavírus. Megállapították, hogy azok az elhízott emberek, akiket megfertőzött a koronavírus, 113 százalékkal nagyobb valószínűséggel szorultak kórházi ellátásra a tüneteik miatt, mint az egészséges testsúlyú társaik. Emellett 74 százalékkal nagyobb valószínűséggel kerültek be az intenzív osztályra, és 48 százalékkal nagyobb arányban haltak bele a betegségbe.

A lesújtó számok mögött számos tényező húzódik. Az elhízott emberek immunrendszere általában gyengébb, gyakrabban alakulnak ki a szervezetükben krónikus gyulladások, illetve számos olyan betegségre is hajlamosabbak, amelyek súlyosabbá tehetik a COVID-19 tüneteit. Nagyobb arányban szenvednek például szív- és légzőszervi betegségektől, illetve a diabétesz is gyakoribb problémát okoz a túlsúlyos embereknél. A kutatók szerint azonban még ezeket a társbetegségeket nem számítva is jelentős különbség figyelhető meg a koronavírussal fertőzött elhízott, illetve egészséges testsúlyú emberek gyógyulásában.

A lélegeztetőgépre került magyarok 90 százaléka túlsúlyos

Magyarországon is hasonló tapasztalatokat gyűjtöttek az orvosok. "Egymáshoz mérve az elhízott koronavírusosok számát és a betegség lefolyásának súlyosságát az adatok azt támasztják alá, hogy az elhízottak lényegesen nagyobb veszélyben vannak. A lélegeztetőgépre kerültek 90 százaléka volt eddig erősen túlsúlyos" - mondta el pénteken az InfoRádiónak Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes, az Országos Obezitológiai Centrum vezetője.