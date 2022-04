Jelentős forgalomnövekedést várnak húsvétkor.

Visszatérhet-e a koronavírus-járvány előtti lendület a húsvéti fogyasztásban? - ennek járt utána cikkében a vg.hu. A Tesco sajtóosztályán például azt mondták a lapnak, hogy a visszarendeződés már korábban megkezdődött, és arra számítanak, hogy az idei húsvét a 2019-eshez hasonló forgalmú lesz. Az áruházlánc szerint a kedvezőbb árú élelmiszerek felé történő forgalomeltolódás szintén érezhető.

Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy az idén is széles árukínálattal várják a húsvéti időszakot, jelentős forgalomnövekedésre számítanak. Sokan keresik ebben az időszakban a füstölt húsárut, a szendvics- és salátakészítményeket, a sütési kategória termékeit - tejföl, sajt, margarin, túró, liszt, cukor stb. -, zöldségek közül pedig a retket, fejes salátát, csemegehagymát és a tormát. Ami a csokoládékat illeti, a húsvéti nyúl és a tojás tart nagy érdeklődésre számot, de az étkezési tojások forgalma is megnő majd.

Jelentős forgalomnövekedést várnak az üzletekben húsvétkor. Fotó: Getty Images

Mikor várható a legnagyobb roham?

Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője úgy nyilatkozott, az ünnepek kapcsán az áruházlánc élénk forgalomra számít, ennek megfelelően készül a vásárlói igények maximális kiszolgálására széles kínálatával. Húsvét hetében a szerdai akcióváltásnak köszönhetően a vállalat már élénk kereslettel számol, amely várhatóan csütörtökön lesz a legerősebb, illetve a kétnapos zárva tartás miatt szombaton is nagyobb roham várható, mint az megszokott.

Mutatjuk, hol, mit ettek a magyarok húsvétkor.

A Tescónál jellemzően a húsvét előtti héten, keddtől szombatig látnak kimagasló forgalmat, ez idén április 12-16. közé esik. Tavaly a húsvét előtti héten átlagosan több mint 15 ezer forintot költöttek a vásárlóik. Online ennél valamivel magasabb, 20 ezer forint körüli volt az átlagköltés húsvét előtt.

A CBA úgy véli, kedvező, hogy a fizetések után lesz az ünnep. Arra számítanak, hogy a húsvéti felkészülés már e hét közepén beindul, először a hosszabban eltartható termékeknél lesz bővülés, majd a friss áruknál is. A legnagyobb vásárlói roham az utolsó héten várható, az online térben is megélénkül ilyenkor a forgalom. Nagyjából 20-30 százalékkal nagyobbak a kosarak, de jóval többen is vásárolnak ezekben a napokban.

Az Auchan álláspontja szerint, mivel a húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, a legerősebb időszak idén április 11-14-e közé esik, de április 16-án is sok vásárlóra számítanak.

A Pennynél megállapították: az ünnepi forgalom - mint minden húsvétkor - az utolsó pillanatban keletkezik. Az idén ezt azt jelenti, hogy április 13-14., valamint április 16-án várható a legnagyobb vásárlói aktivitás. "A friss termékek iránti bizalom továbbra is a hagyományos kereskedelem felé irányul. A húsvét ugyanakkor ünnep, a három-négy napos kiszakadás a mindennapi rohanásból, alapvetően élelmiszerrel való kényeztetés is, ami az online kereskedelem kosaraiban is lecsapódik, így nagyjából 9-15 százalékos kosárnövekedésre lehet számítani" - tették hozzá a diszkontláncnál.

Nem lesz olyan forgalom, mint karácsonykor

Bár láthatóan bizakodó a piac az idei húsvétot tekintve, akkora bővülésről azért nincs szó, hogy az év végi ünnepekhez hasonlóan csörögjön a kassza. Legalábbis a Tesco szerint a forgalom a várható növekedés ellenére sem közelíti majd meg a tavalyi karácsonyi szezont, amikor a nagy értékű ajándékok sokkal népszerűbbek a vásárlók körében. A CBA 10 százalék feletti növekedésre számít húsvétkor, a Pennynél infláció nélkül 9-10 százalékkal felfutó eladásokra számítanak, a fogyasztói árak emelkedésével együtt viszont 14,5 százalékosra. Az Auchan két számjegyű forgalomfejlődéssel számol, de ami ennél is fontosabb: az eladott termékszámban is jelentős növekedést várnak.