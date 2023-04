Komoly baj lehet belőle, ha így eszel

Ha alapvetően rendszeresen és tudatosan étkezünk, és csak néha csúszik be egy-egy nap, amikor kevésbé figyelünk a bevitt táplálék minőségére, mennyiségére és az étkezések között eltelt időre, az hosszú távon még nem gyakorol káros hatást egészségünkre. Amennyiben a rendszertelen étkezés megszokássá válik, számolnunk kell vele, hogy egészségünk, ezzel együtt pedig emésztésünk is megsínyli ezt a bánásmódot.

Az egészséges emésztés egy ritmikus folyamat

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy sietve, állva vagy futás közben ettünk. Ezek egyike sem tesz jót. Az emésztés állandó ritmust követ, amely lehetővé teszi, hogy szervezetünk kivonja a tápanyagokat az elfogyasztott ételből, majd a felesleges anyagokat hulladékként kiválassza. Ez az összetett emésztési folyamat a szánkban kezdődik. Minél alaposabban megrágjuk az ételt, annál jobb. A rágómozgás és a nyáltermelés az első ritmikus tevékenységnek tekinthető. A nyálunkban lévő enzimek lebontják az ételt, hogy segítsék az emésztést. A nyelőcsőben lévő izmok ezután az összezúzott ételt a gyomorba nyomják, igazodva a szívdobogás és a légzés ritmusához. Később ez a két szerv vér formájában felszívja a táplálékunkból származó tápanyagokat.

A RENDSZERTELEN ÉTKEZÉS EGYIK GYAKORI VELEJÁRÓJA, HOGY KAPKODVA ESZÜNK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Városi legenda vagy tényleg segít a kellemetlen teltségérzet, puffadás esetén egy pohár citromos víz? Nézzük!

A rendszertelen étkezés hosszú távon mindig megbosszulja magát

A rendszertelen étkezés egyik gyakori velejárója, hogy az ember kapkodva eszik: gyorsan, nagy falatokban tolja magába az ételt, amelyet aztán szinte rágás nélkül nyel le. Ahogy fentebb említettük, az emésztés a nyálban található szénhidrátbontó enzimek, a nyálamilázok segítségével már akkor elkezdődik, amikor a falat a szánkba kerül, és fogainkkal alaposan elkezdjük megőrölni. Ha mindez a kapkodás miatt elmarad, az emésztés első fázisa gyakorlatilag teljesen kiesik, és a gyomorra - mint az emésztés következő színhelyére - fokozott munka vár, azaz több gyomorsavra lesz szüksége a darabos ételek emésztéséhez.

A nagy mennyiségben termelődő gyomorsav viszont kellemetlen mellékhatásokkal járhat: leggyakrabban gyomorégést és diszkomfortérzetet okoz. Ezért érezhetjük egy-egy villámgyorsan elfogyasztott fogás után, hogy ugyan már nem vagyunk éhesek, mégis fáj a gyomrunk, és olyan, mintha valami marná belülről. Ráadásul, ha túl gyorsan eszünk, akkor sok is levegőt nyelünk, ami hasfeszüléshez, puffadáshoz, fokozott bélgázképződéshez, esetenként hasmenéshez vezethet. Mindenképpen érdemes tehát lassan, megfontoltan falatozni, időt hagyva magunknak és testünknek arra, hogy alkalmazkodjon az étkezéssel járó feladatokhoz.

Tegyünk az egészségünkért!

Egészségünk megőrzéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres testmozgás. A sport a gyomor- és bélrendszer működését több módon is támogatja. Egyrészt segít a súlyfelesleg csökkentésében, fokozza az anyagcserét, ezáltal segíti a székrekedés megelőzését is. Másrészt a fizikai aktivitás az emésztőrendszeri panaszok gyakori okozója, a stressz levezetésére is alkalmas. Hetente három alkalommal végzett, egy órás mozgás pedig a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség rizikóját is jelentősen csökkenti.

Az emésztési panaszok enyhítésében segítségünkre lehetnek enzimpótló készítmények is. A pontos kiváltó ok felderítése, illetve a megfelelő kezelési terv felállítása érdekében tartósan vagy súlyosabb formában jelentkező panaszokkal mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni. Amennyiben viszont az emésztési tünetek csak enyhék, akkor az enzimpótló készítmények is megoldást hozhatnak. Emésztőenzimek pótlásával jobb lesz a tápanyag-felszívódás és -hasznosítás, csökken a rossz közérzet, a teltségérzés, a gyomortartalom gyorsabban ürülhet, mérséklődhet a gázképződés, a székletürítés pedig szabályosabbá válhat!

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!