Az agyunkra is veszélyes lehet a használt sütőolaj

Egészségtelenebb lehet a használt étolajban sütés, mint azt korábban gondolták - írja az Iflscience. Állatkísérletek ugyanis azt igazolták, hogy a használt olajban sütött ételek fogyasztása növelheti az agyat érintő, neurodegeneratív betegségek kockázatát.

Az olajban kisütött ételek a hazai gasztronómia szerves részét képezik, ami komoly gond, régóta tudjuk ugyanis, hogy ezek az ételek nem tesznek jót az egészségünknek. Korábbi tanulmányok az olajban kisütött ételek túlzott fogyasztását bizonyos daganatokkal, illetve a cukorbetegséggel is összefüggésbe hozták.

Úgy tűnik, a kockázat csak fokozódik abban az esetben, ha ugyanazt az olajat több alkalommal is felhasználjuk. A többszöri felforrósítás a szakemberek szerint ugyanis tönkreteszi a zsírban található antioxidánsokat és más egészséges összetevőket, miközben veszélyes vegyületeket, például transzzsírokat és peroxidokat szabadít fel. Egereken végzett kísérletekkel most azt is megállapították, hogy az olaj többszöri újrafelhasználása növelheti a neurodegeneráció kockázatát.

Komoly betegségeket kockáztathat az, aki használt olajban sütne. Fotó: Getty Images

Az állatok egy részét a kutatók 30 napon keresztül hagyományos étrenden tartották, egy csoportjukat pedig újramelegített olajokkal dúsított táplálékkal etették. A hónap végén azt találták, hogy az újrafelhasznált olajat kapó állatok májenzimszintje emelkedett, valamint a gyulladások, illetve az oxidatív stressz szintje is nőtt. "Ennek eredményeként a máj lipidanyagcseréje jelentősen megváltozott, és csökkent az agy számára kulcsfontosságú omega-3 zsírsav, a DHA szállítási kapacitása. Ez viszont neurodegenerációhoz vezetett, ami az újrahevített olajat fogyasztó patkányok és utódaik agyszövettében is megfigyelhető volt" - mondta Kathiresan Shanmugam, a kutatás vezetője.