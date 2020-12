Halételek a pontyon túl

A magyarok köztudottan kevés halat esznek. Vannak, akik - kis túlzással - mindössze évente egyszer, karácsonykor, pontyhalászlé formájában fogyasztják, és talán még soha nem kóstolták a keszeget, pisztrángot, süllőt/fogast, harcsát, busát vagy csukát. Pedig ezek a hazai vizeinkben honos halak bizony igazi ékei lehetnek az ünnepi asztalnak, ha megfelelően készítjük el, és van bátorságunk a családdal új fogásokat megkóstoltatni. Ahhoz, hogy kicsit nagyobb kedvet csináljunk a kísérletezéshez, hoztunk néhány ínycsiklandó receptet, melyeket a felsorolt fajtákból készíthetünk és tálalhatunk szeretteink elé az ünnepi menü részeként.

Hol szerezzük be?

Magyarországon legalább 500 ezer regisztrált horgász van, így kis túlzással állíthatjuk, nincs olyan ember, akinek szűkebb ismeretségi körében ne lenne egy pecás. Ha azonban tőlük nem is, a nagyobb piaccsarnokokban még mindig lehet friss halat kapni. Elvétve néhány bevásárlóközpontban is találni friss halat, de végső esetben ott vannak a fagyasztott változatok. Természetesen a legjobb, ha módunkban áll fogásainkat friss halból készíteni, különösen igaz ez a keszegre.

Keszeg: egyszerű, de nagyszerű

Dévérkeszeg, jászkeszeg, bagolykeszeg, karikakeszeg, lapos keszeg, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg - Gombóc Artúr után szabadon sorolhatjuk, mennyi fajtája van a pontyfélék családjába tartozó keszegnek. Az első kettő az, ami szinte minden tavunkban, folyónkban könnyen horogra akadhat. Bár kissé szálkás, de megfelelően beirdalva könnyen elkészíthető. Létezik tengerben élő fajtája is, de az ínyencek szerint az édesvízinek nincs párja. Süthetjük grillen, sütőben, paprikás lisztbe forgatva, egészben vagy szeletekre vágva. Jól illik hozzá a fokhagyma, a koriander, a gyömbér vagy a kapor is. Ha azonban valami különlegesebbre vágyunk, próbáljuk ki konyakban párolva.

Konyakos, vajas sült keszeg

Hozzávalók:

Fejenként 1 db keszeg

Keszegenként:

Keszegenként: 1-1 paprika és paradicsom

100 g vaj

100 ml konyak

só

Elkészítés:

A halat előkészítjük, megmossuk és besózzuk kívül és belül, és meglocsoljuk egy kis konyakkal. Hőálló tálba vagy tepsibe helyezzük, melynek az aljára kerül egy kis vaj. A halat a zöldségágyra tesszük, bele is kerüljön néhány szelet paprika és paradicsom. A maradék konyakkal nyakon öntjük, majd mehet a 180 fokra előmelegített sütőbe 20 percre. Fogyaszthatjuk főtt krumplival, salátával, krumplipürével.

A bemutatott halak közül a pisztrángot a legkönnyebb beszerezni és elkészíteni. Fotó: Getty Images

Pisztráng: az elronthatatlan

Európában és Amerikában is jól ismert hal a pisztráng, mely a lazacfélék családjába tartozik. Leggyakrabban a sebes vagy a szivárványos pisztrángot fogyasztjuk itthon, szinte kivétel nélkül mindig egészben. Az elkészítése azonban szinte minden módon lehetséges. Grillezhetjük, füstölhetjük, süthetjük bő olajban, sütőben vagy serpenyőben, bugyolálhatjuk leveles tésztába, szinte minden zöldség és fűszer illik hozzá, és alufóliában vagy papírban is ízletesre sül (elég hozzá egy kis só, citrom és kapor). Akár füstölve, akár frissen vagy fagyasztva sikerül beszerezni, érdemes kipróbálni az alábbi receptek valamelyikét.

Fehérboros szivárványos pisztráng

Hozzávalók:

80 dkg pisztráng

só, bors

10 dkg zsemlemorzsa

200 ml főzőtejszín

1 nagy fej vöröshagyma

2 db közepes újhagyma

200 ml fehérbor

1 ek. vaj (a tál kikenéséhez)

Elkészítés:

Kivajazunk egy tűzálló tálat, felaprítjuk a vöröshagymát és az edény aljára helyezzük. A recept szerint erre kerülnek a megtisztított, sóval, borssal bedörzsölt halak. Meglocsoljuk tejszínnel és fehérborral, az újhagymát a tetejére karikázzuk, és végül meghintjük zsemlemorzsával. Elmelegített sütőben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük.

Füstölt pisztrángos zöldségleves

Hozzávalók:

1/2 zellergumó, hámozva és szeletelve (kb. 1 csészényi)

2 közepes paszternák, hámozva, szeletelve (kb. 2 csésze)

1/2 karórépa, hámozva, szeletelve (1 csésze)

1 liter csirkehúsleves (leveskockából is jó)

1 babérlevél

őrölt szerecsendió ízlés szerint

só, bors

1/3 csésze tejföl

1 teáskanál citromlé

120 g füstölt pisztráng kisebb darabokra szedve

Tálaláshoz vajas pirítós (rusztikus parasztkenyérrel a legjobb)

Elkészítés:

A megtisztított és felvágott zöldségeket tegyük az 1 liter alaplével, a babérral és egy kis szerecsendióval egy lábosba. Ízesítsük sóval és borssal, majd főzzük addig, amíg a zöldségek megpuhulnak. Vegyük ki a babérlevelet és turmixoljuk krémessé a levest. Keverjük bele a tejfölt és a citromlevet, csak óvatosan, ki ne csapja. Tálaláskor tegyük a tetejére a füstölt pisztrángot, kínáljunk mellé vajas pirítóst. Elsőre talán nem hangzik ünnepinek, de egy meghitt karácsonyi vacsoraként igenis megállja a helyét, ízletes és laktató.

Harcsa: bajszos óriás a kondérban

A harcsa a második legnagyobbra növő hal Európa édesvizeiben a viza után. Hazánkban előszeretettel készítik el halászlének, a tiszai változat paprikásan készül, sokan csípősen fogyasztják friss kenyérrel. Másik kedvelt elkészítési formája a harcsapaprikás, melynek lényege, hogy pörkölthöz hasonló alapot készítünk, és erre tesszük rá a harcsafiléket. Hagyományosan túrós csuszával szokták tálalni. Mi azonban most a harcsahalászlé egy kevésbé ismert változatát ajánljuk, mely méltóan fennkölt egy ünnepi ebédhez vagy vacsorához. Ezt a receptet - melynek természetesen sok változata létezik még - alapvetően inkább gyakorlott szakácsoknak javasoljuk, és nagyobb családoknak, mivel ebből keveset készíteni nem lehet, és nem is érdemes. Ínyencek kipróbálhatják, hogy a végén egy kis tokaji aszút vagy más fehérbort csöpögtetnek bele, az újabb dimenziókat nyit az ízeknek. (Afrikai harcsából vagy törpe harcsából is elkészíthetőek a fogás.)

Korhely harcsahalászlé

Hozzávalók:

3 ek. zsír vagy 5 dkg kolozsvári szalonna

3 fej vöröshagyma

1 póréhagyma

3 gerezd fokhagyma

1 paprika

1 zöldpaprika

2 kg vegyes hal alaplének (ezt készen kapottal is helyettesíthetjük, de az az igazi, ha magunk készítjük)

60 dkg harcsafilé

2 ek. pirospaprika (csemege)

2 db citrom

2 dl tejföl

2 ek. mustár

1 csapott ek. liszt

babérlevél, mustármag, só, tarka bors

Elkészítés:

A szalonnát zsírjára sütjük (annak hiányában a 3 evőkanál zsírt felmelegítjük) majd beledobjuk az apróra vágott hagymát és dinszteljük. Mehetnek bele a zöldségek, majd ha azokat is megdinszteltük, akkor a tűzről lehúzva beletesszük az alaplé halait, valamint kilónként egy evőkanál csemege pirospaprikát. Összeforgatjuk az egészet és felöntjük 2 liter vízzel. Ekkor mehet bele az áttört fokhagyma, babérlevél, őrölt mustármag (nem kell túl sok). 1,5 óra alatt pépesre főzzük, közben sóval, borssal ízesítjük. Ha kész, eltávolítjuk a babérlevelet, majd félretesszük. Ha túl zsírosnak ítéljük, a tetejéről ilyenkor könnyebben el lehet távolítani a felesleges zsiradékot. Leszűrjük, és a szűrőben maradó pépet botmixerrel összedolgozzuk, majd szintén az alapléhez adjuk. Ha soknak ítélnénk, készíthetünk belőle halpástétomot.

Ehhez a léhez adjuk hozzá a felszeletelt harcsát (lehet kockázni is), és ha túl sűrűnek ítéljük, akkor ilyenkor lehet egy kis vizet még hozzátenni. Mehet bele egy citrom leve, majd vissza a tűzre. A tejfölt összekeverjük mustárral, és ha túl híg lenne a leves, akkor egy pici liszttel, de ez elhagyható. Pár kanállal teszünk a halléből a tejfölhöz, majd hőkiegyenlítés után belekeverjük a levesbe, és összeforraljuk. Tálaláskor citromkarikát, friss tejfölt és kenyeret kínálunk hozzá.