Rengeteg betegséget megelőzne, ha több halat ennénk

A halfogyasztás növelésével a rák és a cukorbetegség kockázata is csökkenthető – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A gyakori halfogyasztásnak számos jótékony hatást tulajdonítanak a szakértők. Fotó: Getty Images

Heti két adag lenne az alap

Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatára (NHS) hivatkozva azt írták, hogy már azzal is jelentősen mérsékelhető számos súlyos betegség kialakulásának rizikója, ha hetente a jelenleginél csupán egy adaggal több halat fogyasztanánk.

A szakértők szerint az egészséges, kiegyensúlyozott étrendet követve hetente legalább két adag halat kellene fogyasztanunk, Angliában azonban jelenleg ennek csak a fele az átlagos fogyasztás, Magyarországon pedig még ennek is csak a töredékét, az európai átlagnak csupán a negyedét éri el a szokványos heti halfogyasztás mértéke.

Jelentősen csökkenhet a rizikó

Ahogy azt a New Food cikke is kiemelte, ha heti egyről két adagra növeljük a halfogyasztást, az máris 15 százalékkal csökkentené a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Emellett számos rákos megbetegedés rizikója is számottevően mérséklődhet ettől az apró és egyszerű életmódbeli változtatástól: a vastagbélráké 30-42, a petefészekráké 42-44, a tüdőráké pedig 40 százalékkal.