Egy hal, amit gyakran kellene fogyasztani

A szardínia egy omega-3 zsírsavakban gazdag olajos hal. Kiváló fehérje-, vitamin- és ásványianyag-forrás, és talán valamivel kevesebb a higanyszennyezettsége, mint a nagyobb halaknak. Mutatjuk, miért érdemes fogyasztani, mennyit együnk belőle, és hogyan válasszuk ki a legjobbat.

A szardínia egy kicsi, puha szálkájú hal, amely a heringfélék családjába tartozik. A neve feltételezhetően a Földközi-tengeri Szardínia szigetének nevéből származik, amely valaha bővelkedett ezekben a halakban. Szardíniát kaphatunk frissen, konzervben, füstölve vagy savanyítva. A Medical News Today cikke nyomán most áttekintjük, hogyan illeszthető be az étrendünkbe ez a hal, és melyek a lehetséges egészségügyi előnyei, valamint arra is kitérünk, mit kell figyelembe venni a vásárláskor, illetve mennyit érdemes belőle egy embernek fogyasztani.

Tisztelt Cím! A kérdésem a következő lenne, igyekszem nagyon rövid lenni. 8 éves kisfiunknak omega-3-at tartalmazó kapszulát ajánlottak enyhe figyelemzavara miatt. 2 hónapja adjuk neki és javulást valóban tapasztalunk. Mi azonban a természetes táplálkozás híveiként, mindenképpen szeretnénk a kapszuláról halra, tehát az omega-3 természetes forrására váltani. Eddig nem is lenne probléma, hiszen elérhetők a neten is a különböző halfajok omega-3 tartalma, s így könnyű kiszámolni, mennyi hal is fedezné a kapszula tartalmát. A gondunk csupán annyi, hogy túlnyomórészt konzerv hal jöhetne számításba - hogy miért, arra most talán felesleges lenne kitérnem. Szóval, annyi lenne a kérdésem, hogy a különböző konzervhalak esetében, milyen omega-3 mennyiséggel lehet számolni? Befolyásol-e bármit az omega-3 tartalomban az, hogy a hal konzervként van eltéve? Ugyan van a neten elérhető adat, de kifejezetten konzerv hal esetében nagyon kevés, és az sem teljesen egyértelmű. Például valahol azt írják, hogy a növényi olajban eltett nem jó, mert amiatt nehezebben szívódik fel a halban található omega-3 - és hát ugye a többség ilyen. (Persze még mindig van bőven paradicsomos is, meg saját lében eltett is, de ha ez az információ nem igaz, akkor pl. a repceolajost felesleges lenne kizárni.) Nagyon ritka az a halkonzerv, ahol az omega-3 tartalom fel van tüntetve, ez Ön szerint miért van? Amelyiken nincs feltüntetve, abban is kb. annyi lehet, mint egy megegyező típusú, de más márkanéven futó termék esetében, amelyen fel van tüntetve? Szóval e témában szeretnék tisztábban látni, melyhez remélem, hogy Ön tud nekem segítséget nyújtani - ha más nem, legalább abban, hogy hol tudnék erről hitelesen informálódni! Segítségét előre is nagyon szépen köszönöm, tisztelettel: M. Tamás, Pápa

Kedves Kérdező! A halak - legyenek akár tengeri, akár édesvízi eredetűek - sok omega-3 zsírsavat tartalmaznak. A zsírosak többet, a sovány húsúak kevesebbet. A konzervekben ugyanúgy megtalálhatók az omega-3 zsírsavak. De a tenger gyümöl...