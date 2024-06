Maradt az ebédből? Jól gondold át, megeszed-e

Ha megeszed az ebéded vagy vacsorád maradékát, azzal nemcsak pénzt spórolhatsz, de a háztartásod élelmiszer-pazarlásának mértékét is csökkentheted. A túl sokáig a konyhapulton vagy tűzhelyen hagyott, illetve a rosszul tárolt vagy nem jól felmelegített ételek azonban remek környezetet biztosítanak a baktériumok szaporodásához, így elfogyasztásuk komoly kockázatokkal is járhat – figyelmeztetett a Leicesteri Egyetem egyik szakértője, Primrose Freestone a The Conversation című tudományos lapban megjelent cikkében.

Mutatjuk, milyen szabályokat kell betartani a szakember szerint, hogy a maradékmentés ne jelentsen egyet a gyomorrontással.

Nagyon fontos, hogy tisztában legyél a maradékok tárolásának és fogyaszthatóságának alapvető szabályaival. Fotó: Getty Images

A tárolás aranyszabályai

Melegben és magas páratartalom mellett már 20 perc alatt megduplázódhat azon baktériumok száma, amelyek előidézik az élelmiszerek megromlását. Ennek megelőzése érdekében a maradékot

legfeljebb két órán belül tedd be a hűtőbe vagy a fagyasztóba,

a hűtőben 0 és 5 Celsius-fok között i hőmérsékleten tárold,

lefedve tárold, hogy a kórokozók minél kevesebb oxigénhez jussanak,

, hogy a kórokozók minél kevesebb oxigénhez jussanak, két napon belül fogyaszd el vagy fagyaszd le.

Erre figyelj az újramelegítésnél

Ha a maradék elfogyasztására készülsz, a biztonságod érdekében akkor is be kell tartanod néhány szabályt. Újramelegítésnél ügyelj arra, hogy

az étel minden részét felforrósítsd, és belső hőmérsékletük minimum 75 Celsius-fokos legyen,

a szószokat, pörkölteket, leveseket és mártásokat legalább három percig forrald, folyamatos kevergetés mellett,

a sütőben legalább 160 Celsius-fok legyen, és fogyasztás előtt jól átmelegedjen az étel.