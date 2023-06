Erre figyelj, hogy ne kapj ételmérgezést a fesztiválon

Talán semmi sem tudja jobban elrontani a fesztiválhangulatot, mint egy ételmérgezés. Érthető tehát, hogy szórakozni vágyók szeretnének minden tőlük telhetőt megtenni az élelmiszer-eredetű megbetegedések megelőzéséért. Egyikük egyenesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) fordult a kérdéssel: Milyen büfékben ehetünk bátran egy fesztiválon?

Ha nem vigyázol, könnyen ételmérgezés lehet a fesztiválozás vége. Fotó: Getty Images

Nagyon nem mindegy, hol eszel!

Ahogy a Nébih fogalmazott, a nagy melegben, „tábori” körülmények között gyakrabban előfordulhatnak élelmiszer-eredetű megbetegedések. Éppen ezért érdemes nagyon körültekintően megválasztani, hogy hol veszünk ételt a fesztivál ideje alatt. A szakértők szerint az alábbi szempontokat a legfontosabb figyelembe venni:

Az üzlet/eladóhely legyen tiszta, területe pedig legyen rendezett!

Fontos, hogy a vendéglátóegység ne legyen tele felesleges tárgyakkal, lomokkal, valamint ne legyenek körülötte legyek, egyéb rovarok vagy háziállatok!

A kiszolgáló viseljen tiszta munkaruhát, haját pedig fedje le vagy kösse szorosan hátra!

A büfés keze mindig legyen tiszta. A személyzet ne viseljen gyűrűt, körömlakkot vagy műkörmöt (ezek ugyanis elfedhetik a szennyeződéseket, illetve beragadhat alájuk a kosz és az ételmaradék).

A dolgozó nem dohányozhat munka közben és nem nyúlhat kézzel az ételhez! Fontos továbbá, hogy legyen kézmosási lehetősége, és ezzel rendszeresen éljen is!

Az eladóhelyen az ételeket a szennyeződéstől védve, lefedve és a megfelelő hőfokon kell tárolni! A felszolgált meleg étel valóban legyen forró, a hűtendő étel pedig jéghideg!

Minden tányérnak, pohárnak és evőeszköznek kifogástalanul tisztának kell lennie!

A büfében és környékén hulladékgyűjtőt is ki kell helyezni, amelyet rendszeresen üríteni kell.

Kiszolgáláskor ügyelni kell továbbá arra is, hogy a pénzt és az ételt külön kezeljék! A pénzről ugyanis rengeteg szennyeződés és kórokozó kerülhet át az eladó kezére.

Egyéb hasznos tanácsok

A Nébih felhívta a figyelmet arra is, hogy a fogyasztók a megfelelő vendéglátóhely kiválasztásán túl is sokat tehetnek azért, hogy elkerüljék az ételmérgezést. Étkezés előtt például mindig kezet kell mosni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor jó megoldás lehet a kézfertőtlenítő kendő vagy spray használata is. Ha esetleg egy adott étel gyanúsan romlott vagy szokatlan ízű, akkor nem szabad megenni – mutattak rá a szakértők.

A nyár sokak kedvenc évszakja, érdemes azonban hozzátenni, hogy a kellemesen meleg időjárást a többi között számos olyan kórokozó is élvezi, amelyekkel elfogyasztott ételeink útján kerülhetünk kapcsolatba. Nem véletlen tehát, hogy ezekben a hónapokban gyakoribbá válnak az élelmiszer-eredetű megbetegedések. Szakembert kérdeztünk arról, hogyan mérsékelhetjük akár otthonunkban, akár vendéglátóhelyeken a fertőzésveszélyt.

