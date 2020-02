Egészséges ételek, amelyek felvidítanak

Hal

Mutatjuk a legjobb alternatívákat, ha egészséges ételekkel vidítanánk fel magunkat.

Ha rossz kedvünk van, együnk egy kis lazacot. Az omega-3 zsírsavban gazdag halak fogyasztása ugyanis a kutatások szerint csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Ezt a zsírsavat a testünk nem tudja önállóan előállítani, ezért nagyon fokozottan figyeljünk a bevitelére, hiszen fontos szerepe van az agyműködésben is.

Étcsokoládé

Az étcsokoládéban a koffein és a theobromin nevű, élénkítőként ható anyagokon kívül acylethanolamin is van. Ez az anyag vegyileg hasonló a kannabinoidokhoz és segíthet, hogy jobb legyen a hangulatunk. Emellett az étcsokoládé flavonoidokban is gazdag, amelyek serkentik az agyi keringést és gyulladáscsökkentő hatásuk van.

A gyümölcsös zabkása az egyik legjobb választás, ha szeretnénk felvidulni. Fotó: Getty Images

Fermentált ételek

A fermentált ételek, mint a joghurt, a kefir, a savanyú káposzta vagy a kombucha nemcsak az emésztőrendszerünkre, hanem a hangulatunkra is jó hatással vannak, ezért érdemes gyakran enni őket.

Probiotikus ételek

További hangulatjavító módszerekről korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

A szerotonin befolyásolja a kedvünket, az étvágyunkat, a stresszreakcióinkat és a libidónkat is. A szerotonin 90 százalékát az emésztőrendszerünk mikrobiomja termeli, ezért a probiotikus hatású ételek fogyasztása ahhoz is hozzájárulhat, hogy jobb kedélyűek legyünk.

Gyümölcsök

A banán nagyszerű természetes cukorforrás, de sok benne a B6-vitamin és a prebiotikus rost is. Emiatt nemcsak vércukorszintünk, hanem hangulatunk kiegyensúlyozásában is segít. Jó szolgálatot tehetnek továbbá a bogyós gyümölcsök is. A bennük lévő antioxidánsok ugyanis gyulladáscsökkentő hatásúak, a szervezetben található gyulladásokat pedig már több kutatás is összekötötte a depresszió kialakulásával.

Zab

Egy adag, gyümölcsökkel és mogyoróvajjal felturbózott zabkásától is jobb kedvünk lehet. A zabpehelyben található rostok ugyanis nemcsak stabilizálják a vércukorszintet, hanem abban is segítenek, hogy jobb legyen a hangulatunk. A zabban emellett sok a vas is, ezért a vashiány okozta hangulatzavarokat is enyhíti.

Diófélék, kávé

A diófélékben és az olajos magokban pedig triptofánból, cinkből és szelénből van sok, emiatt támogatják az agyi funkciókat és csökkentik a depresszió kialakulásának esélyét. Néhány kutatás a kávénak, pontosabban a benne található koffeinnek és klorogénsavnak is hangulatjavító hatást tulajdonít, ezek hatására ugyanis dopamin és norepinefrin szabadulhat fel a szervezetben.

Forrás: healthline.com