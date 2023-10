Az agyunkban dől el, szeretjük-e a zsíros ételeket

A zsíros ételek egészségre gyakorolt hatásait a legtöbben már jól ismerhetik. Megterhelik a gyomrunkat, hasmenést és gyomorfájdalmakat okozhatnak, és még a túlsúly kialakulásában is szerepük van. Mégis szívesen fogyasztjuk, nemcsak a hazai konyha, de a nyugati országok étrendjében is kiemelt szerep jut a zsíros fogásoknak. Egy friss kutatásban most annak jártak utána, milyen idegrendszeri mechanizmusok váltanak ki jutalomérzetet a zsírok fogyasztását követően. Az eredményeket a The Journal of Neuroscience című tudományos lapban publikálták.

Agyunk dönt arról, mennyire szeretjük a zsíros ételeket

Sok élelmiszer fogyasztásakor a síkos, olajos érzet is pozitív hatást kelt az emberekben, még az olyan édességek kapcsán is, mint például a fagylalt. A Nature cikke szerint a kutatók megpróbálták feltérképezni, hogy emögött milyen agyi folyamatok állnak.

Fabian Grabenhorst, az egyesült királyságbeli Oxfordi Egyetem idegkutatója a kollégáival többféle, különböző zsír- és cukortartalmú turmixot készítettek, majd sertésnyelvek segítségével mérték fel azok textúráját, illetve hogy milyen olajos érzetet kelthet a fogyasztásuk. Ezt követően 22 résztvevőnek kellett megkóstolniuk ugyanezeket a turmixokat, miközben agyi MRI-vizsgálatot végeztek el rajtuk, hogy az idegrendszerben végbemenő folyamataikat vizsgálják. Azt is meg kellett mondaniuk, mennyit fizetnének az elfogyasztott turmixért - ebből arra próbáltak következtetni, mennyire ízlik nekik az adott ital.

Agyunk dönt arról, mennyire szeretjük a zsíros ételeket. Fotó: Getty Images

A válaszadók minél többet fizettek volna a megkóstolt turmixért, annál nagyobb aktivitást mértek az agy frontális lebenyéhez tartozó orbitofrontális kéregben. A vizsgálat után egy ingyenes vacsorát is biztosítottak számukra, amelyen zsírosabb és kevésbé zsíros falatokat is felkínáltak számukra. Azok a résztvevők, akiknél korábban erős aktivitást mértek a frontális kéregben, a zsírosabb ételekből is többet fogyasztottak. Ez tehát igazolja a kutatók szerint, hogy az orbitofrontális kéreg aktivitása jelentős szerepet játszik abban, mennyire szeretjük a zsírban gazdag ételeket. A kutatók remélik, hogy felfedezésük új testsúlycsökkentő eljárások kifejlesztéséhez is hozzájárulhat a későbbiekben.