A tökéletes grillezés titkait árulták el

A tökéletes grillezés a tűzrakással kezdődik. A profik többsége ehhez nem szenet használ, hanem inkább alma-, őszibarack- vagy cseresznyefát. A megkérdezett séfek azt tanácsolják, hogy várjuk meg a tűzgyújtás után, míg a hőmérséklet egyenletes lesz, csak ezután tegyük az alapanyagokat a grillrácsra. Így elkerülhetjük, hogy odaégjen a hús.

Honnan tudhatjuk, mikor egyenletes a hőmérséklet? Bár manapság már sok grillsütőnek saját beépített hőmérője is van, ajánlott ezek helyett egy komolyabb eszközt beszerezni.

Milyen húst válasszunk?

A grillszakértők szerint a márványosabb szeletek azt jelzik, hogy a hús puhább és ízletesebb lesz a grillezés után. Amikor a hússzeleteket a grillrácsra helyezzük, soha ne a rácsot olajozzuk, hanem mindig a húsra cseppentsünk egy kevés olajat. A szakértők szerint nem is minden húsfajta igényli ezt, például a bárányt vagy a hamburgerbe szánt húspogácsát felesleges "locsolgatni", mert a saját zsírtartalma is elegendő.

A grillezés sem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Fotó: Getty Images

Bár környezetvédelmi szempontból sokan nemet mondanak az alufóliára, ha fel kell gyorsítani a sütést, jól jöhet: tépjünk le egy darabkát, cseppentsünk bele vizet vagy almalét, majd csomagoljuk bele a húst - így gyorsabban kész lesz az ebéd.

Ha csontos húst grillezünk, ahhoz is jól jöhet egy kis alufólia: mivel a csontok gyorsabban megéghetnek (és ez a fekete szín elég illúzióromboló lehet, a kezdőket pedig elbátortalaníthatja), tekerjük be a csontos részt, és azt csak az utolsó 5-10 percben hagyjuk egy kicsit pirulni. Javasolt a különböző szószokat is csak a sütögetés utolsó 10 percében a húsra kenni, így minimalizálva a finom falatok megégetésének veszélyét.

A séfek ajánlása szerint a steaket még azelőtt vegyük le a rácsról, mielőtt teljesen késznek ítéljük, és pihentessük 20 percig. Ugyanis így lazulnak a szövetek, és ez puhább, lédúsabb hússzeleteket eredményez.

A zöldségek grillezésének a szakértők szerint a következő a titka: a magas víztartalmúaknak (paprika, hagyma, spárga, gomba, kukorica) direkt grillezés ajánlott, ilyenkor az alapanyagot a hőforráshoz közel tartva sütjük ki. Az alacsonyabb víztartalmúaknak (krumpli, édesburgonya, répa, cékla) pedig indirekt grillezés javasolt, ebben az esetben az élelmiszereket a lángoktól távolabb kell tartani. Így egy kicsit később készül el az étel, viszont nem kell félni tőle, hogy megég, és több ideje marad alaposan átsülni. Sokan nem kísérleteznek gyümölcsökkel, de például a banán grillezve, egy kevés tetszés szerinti édesítőszerrel és csipetnyi fahéjjal remek desszert lehet.