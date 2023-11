A feldolgozott élelmiszerek nem mind ördögtől valók

Hét ország több mint negyedmillió lakosát vizsgálva a közelmúltban kiderült, hogy néhány ultrafeldolgozott élelmiszer jelentősen növeli a rák, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Bár a tanulmány a The Lancet tudományos szaklapban is megjelent, Heinz Freisling társszerző azonban jelezte: nem szükséges teljesen elkerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket, inkább korlátozni kell a fogyasztásukat, és előnyben kell részesíteni a friss vagy minimálisan feldolgozott élelmiszereket – számol be a The Guardian az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató ügynöksége szakértőjének álláspontjáról.

Van, amelyik néha belefér az egészséges étrendbe. Fotó: Getty Images

Amiben rost van, belefér

Dr. Ian Johnson, a Quadram Intézet táplálkozáskutatója szerint a tanulmány azért is hasznos, mert fényt derített arra, hogy milyen típusú feldolgozott élelmiszerek károsak és melyek nem. A kutatás szerint a kenyér és a különböző gabonafélék egyeseknél csökkenthetik a súlyosabb betegségek kockázatát, mivel rostot tartalmaznak. Hasonlóképp nem találtak komoly kockázatot például az édességeknél és desszerteknél, a sós rágcsálnivalóknál, valamint a húskészítmények növényi alapú alternatíváinál sem.