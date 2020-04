Puffadás, hasmenés: nem a gyógyszer fog segíteni?

Puffadással, hasmenéssel vagy székrekedéssel, gyomorgörcsökkel, emésztési gondokkal, különféle bélproblémákkal százezrek küszködnek Magyarországon is, próbálva ilyen-olyan tüneti kezeléssel enyhíteni panaszaikat.

A főorvos kiemeli: mivel a tünetegyüttest mindig egységében kell kezelni és oda kell figyelni a beteg esetleges kísérőbetegségeire is, a diétát szakorvosi felügyelet mellett szabad csak folytatni. Nem koplalni kell, hanem a laboratóriumi vizsgálat során kimutatott ételféleségeket, illetve alapanyagokat kerülni. Amint Takáts Alajos hangsúlyozza, akár 5-10 hét leforgása alatt enyhülhetnek a gyötrő tünetek, amelyek hosszabb távon teljesen meg is szűnhetnek.

"Új kutatási területről van szó, a szakmai publikációk is csak a közelmúltban kezdtek megjelenni, ezért ma még sem a betegek, sem a szakorvosok nem gondolnak rá, hogy a megmagyarázhatatlannak tűnő emésztési gondok, gyomor- és bélbántalmak mögött ételintolerancia is állhat . Fontos, hogy panaszok esetén először, ám ha nincs magyarázat az okokra, illetve a páciens hosszabb időn át marokszámra szedi a tüneteit enyhítő tablettákat, fel kell vetni és ki kell vizsgálni az ételintolerancia eshetőségét is - érvel a szakember.

Kb. 2 éve diagnosztizálták, hogy a házi porra,-atkára vagyok allergiás. Erre azóta szedem a Lordestint. Kb.két hónapja elkezdtem nagyon köhögni. Elmentem a háziorvoshoz és ő azt mondta, hogy hörgő és mellhártyagyulladásom van. Írt fel antibiotikumot, szedjek köptetőt és estére csillapítót. Két hétig úgy ahogy jobb volt, majd megint kezdődött a köhögés. Visszamentem az orvoshoz és mondta szedjem még a köptetőt és este a csillapítót.ACC200-asat szedtem be már 1,5 dobozzal és 1 Libexint,de nem múlik. Már nem merem szedni. Mellkasom és a hátam az nem fáj. Esténként és ha pl.:lépcsőn megyek nehezen szedem a levegőt. Ha lefekszem még rosszabb a légzés és a be és kilégzés sípoly lapáttal. Jobban köhögök és horkolok is. A munkahelyemen vegyszerekkel dolgozom és szerintem ez is rátesz egy lapáttal. Mit tegyek?

Kedves Kérdező! Mielőbbi tüdőgyógyászati vizsgálatot javasolok, mert a megfelelő kezelés csak a diagnózis felállítása alapján lehetséges. Sokféle betegség okozhat ilyen tüneteket. A már ismert allergiája felveti annak a lehetőségét is, hogy ...