7 jel, hogy ez nem ételallergia

...vagy éppenséggel a fejben

Ha ételallergiánk van, nem biztos, hogy egyből jelentkeznek a tünetek

Fokozatosan jelentkeznek a tünetek

Nem érezzük magunkat mindig ugyanúgy

Egy keveset tudunk enni a problémás ételből

Csak azért aggódunk, mert mások aggódnak

A tej problémás, a sajt nem

Ezzel szemben az ételérzékenység és az ételintolerancia az immunrendszer más reakcióit indítja be, ezek hatására inkább hasmenést , székrekedést, puffadást vagy gázképződést. Az intolerancia annyit tesz, hogy nincs meg szervezetünkben az az enzim, amely egy ételt vagy annak részeit megfelelően fel tudná dolgozni - a laktózintoleranciát például a laktáz enzim hiánya okozza: ez bontja le a tejben található laktózt. Az ételérzékenység már nehezebben definiálható jelenség, de gyakorlatilag arról van szó, hogyHa evés után a fejfájás az egyetlen vagy legfőbb tünetünk, az nem ételallergia, mivel ezt nem az immunrendszerünk indítja be.. Ugyanez igaz a megváltozott viselkedésre is. Korábban a szülők hajlamosak voltak allergia tünetének betudni a hiperaktivitást. Ma már tudjuk azt, hogy egy allergiás reakció hatására gyermekünk nem a plafonon rohangál, hanem inkább elcsendesül, visszavonul vagy éppen feltűnően tapad a szülőkre.A sok pizza vagy a tészta után akár egy óra is kell a rosszullétig, ha tényleg ételérzékenyek vagyunk. Az allergiás reakciók nagyon összetettek, van, hogy szinte azonnal jelentkeznek de van olyan típus, ami csak a problémás étel fogyasztása után 24-48 órával.Lehet, hogy fejfájás vagy puffadás jelentkezik egy pizza után és ilyenkor sokan gondolhatják, hogy búzaallergiásak - egészen addig, amíg elő nem fordul, hogy egy tünet sem jelentkezik az addig problémásnak hitt étel elfogyasztása után. Ételintolerancia esetén valószínűleg jelentkezni fognak a tünetek a problémás ételek után, de nem mindig ugyanazok. Az ételallergia más, a - sosem jelentéktelen - reakciók minden egyes alkalommal jelentkeznek.A legtöbb ember el tud viselni egy kis mennyiséget azokból az ételekből, amelyekre érzékeny. Az ételallergia esetén ilyen nincs, akár egy morzsányi is igen súlyos problémákat okozhat, mint például a mogyoróallergiánál Az igazi allergiás tünetek életveszélyesek.. Ha valamilyen tünetet csak az után tapasztalunk vagy vélünk felismerni, hogy valakivel értekeztünk a kérdésről, akkor valószínűleg nincs ételallergiánk.Ha ilyen történik velünk, az nem tejallergia, hanem laktózintolerancia. Sokan nem tudják feldolgozni a laktózt gyermekkorunk után, úgyhogy a tej kifejezetten problémásnak bizonyulhat. De mivel a sajtgyártásért felelős baktériumok a laktózból táplálkoznak,, úgyhogy bizonyos sajtféléket még akkor is fogyaszthatunk, ha a tejjel problémáink vannak.