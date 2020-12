Így megelőzhetjük a refluxot!

A helytelen táplálkozási szokások, a dohányzás, a mozgásszegény életmód olyan rizikófaktorok, melyek hajlamosíthatnak a refluxra . Ugyanakkor bizonyos egyszerű változtatásokkal meg is előzhetjük a betegség kialakulását, súlyosabbá válását!

Szemétbe a cigarettával!

Kevesen tudják, de a dohányzás (sok egyéb káros hatásán kívül) a refluxra is hajlamosabbá tesz. Egyrészt. Másrészt a dohánytermékekben olyan anyagok vannak, melyek irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját és serkentik a gyomorsav termelődését.A dohányzás emellettAz emésztést is lassítja: ezzel pedig (különösen, ha az étkezési szokások változatlanok maradnak) a gyomor lassabban és nehezebben ürül ki, így erősebben nyomja a gyomorszájat és a nyelőcső alsó szakaszát - ez pedig szintén összefüggésben lehet a gyomorégéssel és a refluxszal. A dohányzás mindezeken kívül közvetlenül is érintheti a nyelőcsövet, ami így még érzékenyebben reagál a gyomornedvekre.